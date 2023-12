Cadeaux, French Bee, rétro, chocolat et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 23 décembre 2023 : - Noël à tout prix : malgré l'inflation, les cadeaux seront au pied du sapin - French Bee : un copilote blessé dans un vol long-courrier, vive protestation d'un syndicat - Rétro : prisons, alertes à la bombe, 20 Désanm, plage, immigration - Pas de trêve des confiseurs dans la guerre italo-suisse du chocolat - La pa Météo France i di, sé zot i di - Si vous voulez un peu de fraîcheur, allez dans les hauts comme Matante Rosina

Noël à tout prix : malgré l'inflation, les cadeaux seront au pied du sapin

À quelques heures de Noël, les retardataires s'activent pour dénicher les derniers cadeaux à mettre sous le sapin. Centres-villes et centres commerciaux de l'île font le plein et ce depuis plusieurs semaines. Mais derrière les belles vitrines et une affluence au rendez-vous se cache l'inflation qui donne aux fêtes de fin d'année 2023 une saveur particulière.

French Bee : un copilote blessé dans un vol long-courrier, vive protestation d'un syndicat

Selon le syndicat national des pilotes de ligne (SNPL), le 17 août 2023 le vol long-courrier Papeete - San Francisco de French Bee aurait été effectué avec un copilote blessé à la suite d'un accident de deux roues. Interrogée par Imaz Press, la compagnie a déclaré "French bee a mis en œuvre toutes les actions requises suite à cet événement conformément à la réglementation en vigueur.

Rétro : prisons, alertes à la bombe, 20 Désanm, plage, immigration

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 décembre au vendredi 22 décembre 2023 :

• Lundi 18 décembre - À La Réunion, les prisons sont surpeuplées et les surveillants sont en sous-effectif

• Mardi 19 décembre - Un jeune de 15 ans à l'origine d'une partie des alertes à la bombe lancées en novembre

• Mercredi 20 décembre - 20 Désanm : il y a encore tant de libertés à conquérir

• Jeudi 21 décembre - On pourra (peut-être) bientôt se baigner en baie de Saint-Paul

• Vendredi 22 décembre - Loi immigration : au sommet de l'Etat, ils ont osé souiller la République

Pas de trêve des confiseurs dans la guerre italo-suisse du chocolat

Petit chocolat onctueux qui fond sur la langue, le célèbre gianduiotto de Turin se retrouve au centre d'une bataille autour d'un label européen qui oppose des artisans italiens au colosse suisse Lindt. Sa douceur n'aura pas suffi à apaiser les esprits, malgré l'approche de Noël.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Si vous voulez un peu de fraîcheur, allez dans les hauts comme Matante Rosina

Bon Matante Rosina décide de sortir pour aller se réfugier dans les hauts de l'île ce samedi 23 décembre 2023. Elle va à la recherche de la fraîcheur. Le soleil est bien accroché dans le ciel aujourd'hui. Dans les hauts, le soleil est aussi présent mais les températures sont un peu plus basses. Quelques nuages se forment sur les pentes mais ils ne viendront pas déranger le soleil.