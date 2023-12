Prisons, alertes à la bombe, 20 Désanm, plage, immigration

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 18 décembre au vendredi 22 décembre 2023 : • Lundi 18 décembre - À La Réunion, les prisons sont surpeuplées et les surveillants sont en sous-effectif • Mardi 19 décembre - Un jeune de 15 ans à l'origine d'une partie des alertes à la bombe lancées en novembre • Mercredi 20 décembre - 20 Désanm : il y a encore tant de libertés à conquérir • Jeudi 21 décembre - On pourra (peut-être) bientôt se baigner en baie de Saint-Paul • Vendredi 22 décembre - Loi immigration : au sommet de l'Etat, ils ont osé souiller la République (Photo Photo rb/www.imazpress.com)

• Lundi 18 décembre - À La Réunion, les prisons sont surpeuplées et les surveillants sont en sous-effectif

Au 1er novembre 2023, la France a battu de nouveaux records en nombre de personnes incarcérées avec 75.130 prisonniers. Un chiffre qui explose alors que les prisons françaises ne disposent que de 61.000 places. La Réunion n'est pas épargnée, nous vous l'évoquions il y a déjà plus de sept mois et même auparavant… et depuis la situation n'a pas évolué en mieux, elle a même empiré. A La Réunion plus de 1.200 personnes s'entassent dans les prisons, avec peu de personnels pour les surveiller

• Mardi 19 décembre - Un jeune de 15 ans à l'origine d'une partie des alertes à la bombe lancées en novembre

Un jeune homme de 15 ans serait à l'origine d'une partie des alertes la bombe dont ont fait l'objet une cinquantaine d'établissements scolaires entre le lundi 30 octobre et le vendredi 3 novembre 2023. Selon les informations d'Imaz Press, l'adolescent a été identifié dès le mercredi 22 novembre. (Photo www.imazpress.com)

• Mercredi 20 décembre - 20 Désanm : il y a encore tant de libertés à conquérir

Ce mercredi 20 décembre 2023, La Réunion célèbre le 175ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage, six mois après ses compatriotes d'Outre-mer qui eux l'ont célébré en mai. Une date capitale dans l'histoire des territoires ultra-marins, mais qui résonne particulièrement cette année alors que de nombreux peuples à travers la planète se battent toujours pour leur droit à exister et à vivre dignement.

• Jeudi 21 décembre - On pourra (peut-être) bientôt se baigner en baie de Saint-Paul

Les tests des filets de baignade dans la baie de Saint-Paul continuent, et les retours sont pour l'heure positifs. Si tout se passe bien, la baignade pourrait être autorisée courant 2024. La commune doit désormais passer la phase d’habilitation et d’agrément de baignade délivrée par l'Etat

• Vendredi 22 décembre - Loi immigration : au sommet de l'Etat, ils ont osé souiller la République

Remise en cause du droit du sol, déchéance de nationalité, fin du principe d'égalité… Le sommet de l'Etat a ouvertement viré à l'extrême-droite avec l'adoption de la loi immigration. Les dérives de ce gouvernement "ni de droite ni de gauche" sont désormais actées. Rien de bien étonnant venant d'une mouvance politique qui a voté la loi dite "contre le séparatisme", la loi sécurité globale, et qui a fait passer aux forceps la réforme des retraites. Mais en s'inclinant devant l'extrême-droite, le chef de l'Etat et ses soutiens ont a fini d'enterrer tout honneur – si tant est qu'ils en aient déjà eu diront certains -, en souillant la République.

