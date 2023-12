Repas, boire ou conduire, insolite, mariage et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 31 décembre 2023 : - Réveillon : vous êtes en retard pour votre repas ? Pas de panique, on vous donne des idées - Nouvel-An : le catalogue des "mauvaises solutions" quand on a bu - Insolite - Chienne retrouvée six ans après et livre rendu 90 plus tard - La guerre Israël-Hamas sans répit pour le nouvel an - Les unions collectives, nouvelle économie du mariage en Afghanistan - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie pour le réveillon

Réveillon : vous êtes en retard pour votre repas ? Pas de panique, on vous donne des idées

Ce dimanche soir 31 décembre 2023, c'est le réveillon du Nouvel an ! L'occasion pour beaucoup de se retrouver entre amis ou en famille, et de partager un bon repas. Si comme certains de nos journalistes, vous avez des tendances retardataires ou bien que vous n'aimez tout simplement pas passer des heures aux fourneaux, nous vous proposons donc une petite sélection de plats rapides et pas chers à préparer.

Nouvel-An : le catalogue des "mauvaises solutions" quand on a bu

Rouler lentement, boire de l'eau ou sucer un bonbon à la menthe... Autant de "mauvaises solutions" envisagées encore cette année par plus de sept Français sur dix (71%) pour rentrer chez eux par la route après avoir bu la nuit du Nouvel-An, a mis en garde jeudi la Prévention routière.

Insolite - Chienne retrouvée six ans après et livre rendu 90 plus tard

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 25 décembre au vendredi 29 décembre 2023 le voici. Il y d'abord Rose, une chienne tdisparue depuis mars 2017 a été retrouvée à un dizaine de km du village de West Sussex (Angleterre) où elle vivait. Il y a aussi ce livre emprunté en 1934 finalement été rendu à la bibliothèque publique de Watertown (Massachusetts), sa bibliothèque d'origine, aux États-Unis, en décembre 2023

La guerre Israël-Hamas sans répit pour le nouvel an

Attaque la plus sanglante de l'histoire d'Israël, opération la plus meurtrière de l'histoire de Gaza: Israéliens et Palestiniens mettent fin dimanche à une année sombre sans perspective sur la fin des combats et leur monde d'après.

Les unions collectives, nouvelle économie du mariage en Afghanistan

Cinquante couples ont été unis collectivement lundi dans un immense édifice à Kaboul, une pratique de plus en plus répandue pour réduire les coûts astronomiques des mariages traditionnels en Afghanistan

- La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie pour le réveillon

Bon, Matante Rosina est fin prête. Elle a dressé sa table de fête sous le garage. Elle a bien protégé ses animaux. La pluie qu'elle prévoit pour ce dimanche 31 décembre 2023 peut arriver, Matante Rosina l'accueillera avec plaisir. Et vous comment se passent les choses chez vous ?