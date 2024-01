Basculement, miel, prédictions, Jardin des Mascarins et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 5 janvier 2024 : - La route du littoral est basculée sur les voies côté mer - Miel : 2023 n'a pas été une bonne année pour les apiculteurs réunionnais - Prédictions pour 2024 : le symposium des Matantes vous dit tout - Saint-Leu : le Jardin botanique des Mascarins a tout un programme pour les vacances - La pa Météo France i di, sé zot i di - Pas d'amélioration du temps aujourd'hui

La route du littoral est basculée sur les voies côté mer

Ralentissements et bouchons à prévoir : la route du du littoral est basculée sur les voies côté mer entre la Grande Chaloupe et la Possession ce vendredi 5 janvier 2024, informe la direction régionale des routes. La circulation se fait sur deux voies dans le sens la Possession - Saint-Denis et sur une voie dans le sens inverse. Cette décision a été prise à la suite des fortes pluies qui s'abattent sur le secteur. La plus grande prudence est recommandée

Miel : 2023 n'a pas été une bonne année pour les apiculteurs réunionnais

Les apiculteurs réunionnais ont dû faire face à une année plutôt mauvaise en 2023. Pas assez de pluie pour les baies roses et un hiver trop doux pour les letchis ont directement impactés la production de miel dans l'île. Les ruches ont produit, en moyenne, 10 kg de miel, contre 15 kg pour une année normale, précise Henri Bègue, animateur de la filière apicole de la Chambre d'agriculture

Prédictions pour 2024 : le symposium des Matantes vous dit tout

Matante Rosina, Matante Marie-Claude et Matante Thérèse se sont réunies en ce début d'année 2024 pour examiner le fond de de leurs tasses de thé et voir ce que nous réserve 2024. leurs traditionnelles prédictions. Du climat au sport en passant par la politique, elles nous révèlent tout ce qui passera d'importants cette année. Évidemment tout cela est à prendre (pas du tout) au sérieux

Saint-Leu : le Jardin botanique des Mascarins a tout un programme pour les vacances

Le jardin botanique des Mascarins propose, pour le mois de janvier 2024, son programme d'activités culturelles, à vivre en famille ou entre amis. Toutes les activités se dérouleront sur le site du jardin et les inscriptions se font en ligne (Photo rb/www.imazpress.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Pas d'amélioration du temps aujourd'hui

L'amélioration du temps n'est pas prévu pour ce vendredi 5 janvier 2024. Matante Rosina voulait faire ses machines ce matin, mais ce n'est toujours pas possible à cause de la pluie même s'il y a une petite accalmie. Dans l'après-midi, les pluies reprennent de plus belles. Matante Rosina n'en peut plus de l'humidité partout dans sa case. Tout y kol oté ! le lit, son kanapé, atèr... oulala! en plis de sa, le salèr la i fatig sérié !