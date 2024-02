Escalade, lo gou mon péi, rugby, insolite, Antarctique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 11 février 2023 : - Escalade: le sport qui grimpe, qui grimpe... - Lo gou mon péi: avec Hilarie, on vous prépare une tarte au curcuma et brèdes cresson - Rugby / Six nations : les Bleus s'offrent un miracle en Ecosse - Un record invalidé, un pigeon espion, un enfant bloqué dans une machine à pince - Blanc comme neige: en Antarctique, rencontre avec un rare manchot blanc - La pa Météo France i di, sé zot i di - L'est toujours arrosé

Escalade: le sport qui grimpe, qui grimpe...

Avec quatre athlètes en course pour la qualification olympique à Paris, l’escalade réunionnaise prouve son dynamisme. Un modèle qui s’appuie sur des infrastructures modernes et une politique de formation tournée vers le haut niveau. Décryptage

Lo gou mon péi: avec Hilarie, on vous prépare une tarte au curcuma et brèdes cresson

"Lo gou mon péi" volet 6 avec @nutritionbyhilarie. Hilarie, nutritionniste prend soin de la santé des Réunionnais en proposant des recettes au bon goût de La Réunion. Dans ces plats, elle propose des alternatives pour éviter de rajouter du gras ou du sucre, elle donne aussi des astuces pour réaliser des recettes à moindre coût et vous explique ce qui est bon ou moins bon pour votre santé.

Rugby / Six nations : les Bleus s'offrent un miracle en Ecosse

Le XV de France, encore en convalescence, a réagi en dominant au forceps et avec de la réussite l'Ecosse (20-16), samedi à Edimbourg, lors de la 2e journée du Tournoi des six nations, une semaine après le non-match devant l'Irlande.

Un record invalidé, un pigeon espion, un enfant bloqué dans une machine à pince

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 5 février au vendredi 9 février le voici : Richard Plaud a passé 4.200 heures à tenter d’établir le record de la plus haute tour Eiffel en allumettes du monde... mais ce n'était pas les bonnes. En Inde, un pigeon a été arrêté pour espionnage alors que le pauvre volatile s'était simplement enfui de Taïwan. Attiré par les peluches, un petit garçon de trois ans a réussi à pénétrer dans une machine à pince. Il y est resté tranquillement, avant d’en être libéré.

Blanc comme neige: en Antarctique, rencontre avec un rare manchot blanc

Dépourvu de son habituel pelage bicolore noir et blanc, un manchot papou blanc comme neige a surpris une équipe de la marine chilienne d'une base au nord de la péninsule antarctique.

La pa Météo France i di, sé zot i di - L'est toujours arrosé

La météo ne va pas trop changer par rapport à hier d'après Matante Rosina. L'est est toujours arrosé ce dimanche 11 février 2024. Dans l'après-midi, il est même possible que vous entendiez quelques coups de tonnerre. Coté température elles sont plus chaudes que la normale. Matante Rosina vous conseille de bien vous hydrater avec une bonne tisane de citronnelle ou alors une bonne citronnade maison.