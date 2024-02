Rafales de vent, logement, Nouvel an chinois, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 17 février 2023 : - Météo : des rafales de vent à 80 km/h attendues dans le sud ce samedi - Crise du logement à La Réunion : les signaux sont au rouge - Le Conseil départemental célèbre le Nouvel an Chinois - Accident mortel, natalité, droit du sol, Air Austral et leasing social - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un après-midi pluvieux

Météo : des rafales de vent à 80 km/h attendues dans le sud ce samedi

Pleuvra, pleuvra pas ? Telle est la question que se posent de nombreux Réunionnais en ce début de week-end du 17 février 2024. Météo France annonce que le sud de l'île a été placé en vigilance jaune pour vents forts. Des rafales de vent pouvant atteindre jusqu'à 80 km/h sont attendues dans le secteur

Crise du logement à La Réunion : les signaux sont au rouge

Ce vendredi 16 février 2024 à Saint-Denis, le député Philippe Naillet et l'élue Audrey Bélim sont revenus sur la question de la crise du logement à La Réunion. La demande étant plus forte que l'offre, l'immobilier réunionnais ne se porte pas bien. Respecter les normes de l'État représente une difficulté pour notre territoire insulaire ne permettant pas de régler les problèmes d'habitation

Le Conseil départemental célèbre le Nouvel an Chinois

Le Conseil départemental a célébré ce vendredi 16 février 2024 le Nouvel an chinois à la ville du Département à Saint-Denis. Ce samedi 10 février 2024 a marqué la fin de l'année du Lapin d'eau et l'entrée dans l'année du Dragon de bois. Cinquième signe du zodiac chinois - qui compte 12 signes - cet animal est censé apporter créativité et chance. La soirée a été animée par les traditionnelles danses du dragon et du lion

Accident mortel, natalité, droit du sol, Air Austral et leasing social

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 février au vendredi 16 février 2024

• Lundi 12 février - Accident sur la quatre voies du Port : un motard décédé

• Mardi 13 février - Peur de l'avenir, manque de moyens ou d'envie : ces Réunionnais.e.s qui ne veulent pas avoir d'enfants

• Mercredi 14 février - Fin annoncée du droit du sol à Mayotte : une polémique et des incertitudes

• Jeudi 15 février - Air Austral : "une belle compagnie" qui doit faire face à des difficultés mais "confiante" en son avenir

• Vendredi 16 février - Panne sèche : les Outre-mer ignorés dans la mise en place du leasing social

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un après-midi pluvieux

Matante Rosina annonce du mauvais temps pour ce samedi 17 février 2024. Le matin, l'est est sous la pluie contrairement à l'ouest qui baigne dans le soleil mais cela ne va pas durer. Les pluies vont concerner l'ensemble du département et seront plus intenses dans l'est et le sud-est. Pour ceux qui ont prévu une soirée, Matante Rosina vous rassure le ciel devrait se dégager et laisser les étoiles briller.