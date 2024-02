Accident mortel, natalité, droit du sol, Air Austral et leasing social

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 12 février au vendredi 16 février 2024 • Lundi 12 février - Accident sur la quatre voies du Port : un motard décédé • Mardi 13 février - Peur de l'avenir, manque de moyens ou d'envie : ces Réunionnais.e.s qui ne veulent pas avoir d'enfants • Mercredi 14 février - Fin annoncée du droit du sol à Mayotte : une polémique et des incertitudes • Jeudi 15 février - Air Austral : "une belle compagnie" qui doit faire face à des difficultés mais "confiante" en son avenir • Vendredi 16 février - Panne sèche : les Outre-mer ignorés dans la mise en place du leasing social (Photo d'illustration : www.imazpress.com)

• Lundi 12 février - Un motard décède sur la quatre voies du Port

Dans des circonstances encore indéterminées, le pilote d'un scooter électrique a perdu la vie, vers 5h ce lundi 12 février 2024, sur la quatre voie du Port au niveau de la station service (dans le sens le Port - Saint-Paul). Le motard est âgé d'une quarantaine d'années. Selon les premiers éléments d'enquête une camionnette serait impliquée dans l'accident. Les investigations se poursuivent pour établir les causes du décès

• Mardi 13 février - eur de l'avenir, manque de moyens ou d'envie : ces Réunionnais.e.s qui ne veulent pas avoir d'enfants

La baisse de la natalité est sur toutes les lèvres en ce moment. Ou, en tout cas, sur celles du gouvernement. Alors que le nombre de naissances baisse d'années en années, Emmanuel Macron a appelé à un "réarmement géographique" de la Nation, mais le Président ne semble pas saisir pourquoi exactement les naissances sont en baisse. Difficultés financières, futur incertain, anxiété face au devenir de l'environnement, ou tout simplement un non-désir d'enfant : les facteurs sont nombreux pour expliquer cette baisse.

• Mercredi 14 février - Fin annoncée du droit du sol à Mayotte : une polémique et des incertitudes

La nationalité française s'obtient par naturalisation, par droit de sang, en ayant au moins un parent français ou par droit du sol, en étant né sur le territoire français. C'est cette règle que Gérald Darmanin a annoncé, ce dimanche 11 février 2024, vouloir durcir, voire même supprimer, pour lutter contre l'immigration clandestine. Le projet fait polémique au sein des états-majors politiques et questionne… Si la mesure est mise en place - après un long délai nécessaire à une révision constitutionnelle -, cela changerait-il réellement la vie des Mahorais ? Surtout, n'est-ce pas ouvrir une boite de Pandore qu'il sera ensuite impossible de refermer... avec toutes les conséquences que cela suppose ?

• Jeudi 15 février - Air Austral : "une belle compagnie" qui doit faire face à des difficultés mais "confiante" en son avenir

Avions immobilisés, situation financière compliquée, contexte international tendu, depuis quelques mois, Air Austral traverse une zone de turbulences. Pour faire le point sur cette compagnie aérienne réunionnaise et son avenir, Imaz Press s'est entretenu avec Joseph Bréma, président du directoire de l'entreprise. Il parle d'"une belle compagnie avec des atouts indéniables", ne cache pas les difficultés auxquels il a faire face et assure "être confiant". Entretien.

• Vendredi 16 février - Panne sèche : les Outre-mer ignorés dans la mise en place du leasing social

C'était l'annonce du gouvernement de ce début d'année. Et pourtant à La Réunion, personne ne pourra en bénéficier. Il s'agit du leasing social ou la possibilité d'acquérir un véhicule électrique à moindres frais pour les ménages les plus précaires. La raison, non pas un retard dans l'île - puisque les concessionnaires automobiles ont eu l'information en même temps que dans l'Hexagone, mais des difficultés dans la mise en place. Une édition 2024 qui n'aura donc durée que… six semaines et qui fait chou blanc dans le département.