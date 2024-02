Outre-mer, agriculteurs, rétro, football et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 24 février 2023 : - Difficultés ultra-marines : oui pour changer la Constitution, non pour augmenter les budgets - "Manu Tchao!", "on va le saigner": quand la colère des agriculteurs déborde - Drogues, Eleanor, tempête, météo et gastronomie - Ligue des nations : les Bleues qualifiées pour leur première finale - A Istanbul, des mosquées convertissent leurs fidèles au sport - La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie au programme

Difficultés ultra-marines : oui pour changer la Constitution, non pour augmenter les budgets

Modifier la Constitution tout en diminuant les budgets alloués aux Outre-mer. C'est semble-t-il le plan du gouvernement, qui veut à la fois éviter "l'effondrement des services publics" à Mayotte en y supprimant le droit du sol, tout en imposant aux territoires ultra-marins des coupes budgétaires. Qui impacteront donc les services publics ultra-marins. Une logique implacable.

"Manu Tchao!", "on va le saigner": quand la colère des agriculteurs déborde

"Macron, sans solutions, pas de salon": ils sont en colère, déçus, prêts à en découdre. Le seul nom du président suffit à déclencher des huées dans la foule des agriculteurs de la FNSEA réunis devant l'entrée du Salon de l'agriculture à Paris vendredi soir.

Drogues, Eleanor, tempête, météo et gastronomie

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 19 février au vendredi 23 février 2024

• Lundi 19 février - Derrière l'explosion des saisies de drogue, une augmentation de la consommation

• Mardi 20 février - Eleanor : trajectoire atypique pour une forte tempête menaçante

• Mercredi 21 février - Tempête Eleanor : l'île semble "épargnée par une menace directe" indique Météo France

• Jeudi 22 février - Tempête Eleanor : un système qui tourne en rond... poussé par les alizés

• Vendredi 23 février - Gastronomie : les produits péi à la conquête des marmites du monde

Ligue des nations : les Bleues qualifiées pour leur première finale

L'équipe de France féminine s'est qualifiée vendredi en finale de Ligue des nations féminine en éliminant ses meilleures ennemies allemandes (2-1) et poursuit sa route vers un premier titre majeur lors d'une compétition officielle, à quelques mois des JO.

A Istanbul, des mosquées convertissent leurs fidèles au sport

La prière de l'après-midi vient de prendre fin: "le cours de gym va débuter", lance l'imam Bülent Çinar en cédant sa place à un moniteur de sport en polo blanc.

La pa Météo France i di, sé zot i di - De la pluie au programme

Ce samedi 24 février 2024, Matante Rosina amène son parapluie avec elle avant de sortir. Il est possible que quelques averses fassent leur apparition que ce soit dans le sud mais aussi dans le nord. Côté vent, c'est au tour de l'ouest de subir de bonnes rafales.