Violences, économies, CAF, animal show et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 7 mars 2023 : - Violences sexistes et sexuelles : lorsque des artistes dénoncent l'omerta - France: les économies à réaliser en 2025 seront "d'au moins 20 milliards d'euros" - Suite à une cyberattaque, la Caf impose à ses usagers de changer de mot de passe - La ville de Saint-André organise sa deuxième édition d'animal show - La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, des éclaircies

Violences sexistes et sexuelles : lorsque des artistes dénoncent l'omerta

Les violences sexistes et sexuelles concernent tous les milieux, et le monde de la culture n'est pas épargné. Dans l'Hexagone, c'est d'ailleurs une véritable tempête qui a débuté dans le milieu du cinéma, avec l'actrice Judith Godrèche qui a dénoncé l'omerta qui y fait loi. Et si de plus en plus d'artistes françaises commencent à élever la voix pour dénoncer des violences aussi banalisées que tues, à La Réunion, le silence est toujours roi. L'insularité mais aussi l'entre-soi qui règne au sein du milieu culturel réduisent le plus souvent les victimes au silence, et oser parler riment souvent avec rejet du milieu.

France: les économies à réaliser en 2025 seront "d'au moins 20 milliards d'euros"

Les économies à réaliser sur les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale devront atteindre "au moins 20 milliards d'euros" en 2025, et non plus les 12 milliards envisagés jusqu'ici, a annoncé mercredi le ministre délégué aux Comptes publics Thomas Cazenave.

Suite à une cyberattaque, la Caf impose à ses usagers de changer de mot de passe

Dès ce vendredi 8 mars 2024, le compte client de la caisse d'allocation familiale (Caf) ne sera plus accessible avec l'ancien mot de passe. Le changement des codes d'accès est rendu obligatoire pour tous les usagers suite aux récentes cyberattaques. La Caf prend des mesures pour sécuriser les données sensibles de ses clients

La ville de Saint-André organise sa deuxième édition d'animal show

Du 6 au 10 mars 2024 au parc du Colosse de Saint-André, se déroule la deuxième édition d'animal show. Un évènement qui a connu un fort succès dès sa première édition et qui promet à ses visiteurs une visite"inoubliable" au coeur du monde animal pour les petits comme les grands

La pa Météo France i di, sé zot i di - Après la pluie, des éclaircies

Ce jeudi 7 mars 2024, Matante Rosina se réveille avec le bruit de la pluie sur son toit. Le temps de préparer son café, la pluie s'arrête dans l'est pour laisser place à de belles éclaircies. Le reste de l'île bénéficie d'un ciel ensoleillé. Dans l'ouest, quelques nuages se forment et peuvent laisser échapper quelques gouttes. Côté chaleur, c'est légèrement plus supportable parce que le thermomètre perd 1 à 2 degrés aujourd'hui.