Sexisme, inégalités, Saodaj, Air Austral et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 8 mars 2023 : - Droits des femmes : cet anti-féminisme qui émerge chez les jeunes - Journée internationale des droits des femmes : une histoire de combats et de lutte sans fin… - Musique : aux confins de la folie avec Saodaj - Air austral : 10 millions d'euros d'apport des actionnaires pour "accompagner l’entreprise" - Le forum des métiers du spectacle vivant part en tournée dans l'île - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent chasse les nuages dans le nord et le sud

Droits des femmes : cet anti-féminisme qui émerge chez les jeunes

Si l'on pourrait croire que tout n'irait que vers le meilleur en matière de droits des femmes, les chiffres ont tendance à montrer le contraire. Et avec la multiplication des vidéos où discours sexistes, voire carrément violents envers les femmes, les jeunes sont de plus en plus exposés à une misogynie particulièrement rétrograde. Du contenu qui a un impact direct sur la vision que portent les jeunes hommes sur leurs homologues féminines, et qui inquiètent associations, jusqu'au Haut conseil à l'égalité du gouvernement

Journée internationale des droits des femmes : une histoire de combats et de lutte sans fin…

Si le 8 mars est considéré à tort comme "la journée de la femme", loin du romantisme, ce vendredi 8 mars 2024 est une journée de lutte pour les droits des femmes. Une journée où les femmes doivent encore se battre pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Un combat encore loin d'être gagné. Malgré des avancées ces dernières décennies, le chemin reste encore bien long pour que les femmes soient enfin reconnues comme égale aux hommes

Musique : aux confins de la folie avec Saodaj

"Foli", le dernier titre entièrement composé par les musiciens de Saodaj et co-écrit avec Carlo De Sacco du groupe Grèn Sémé, sort ce vendredi 8 mars 2024. Univers explosif et rythmes envoûtants pour une plongée dans un tourbillon mêlé d’angoisse et de joie. Où se situe notre folie ? Entre l’obéissance et la transgression ? L’amour et la haine ? La résistance et le renoncement ? Entretien avec Marie Lanfroy qui interroge notre rapport à la réalité et à la normalité

Air austral : 10 millions d'euros d'apport des actionnaires pour "accompagner l’entreprise"

Le Conseil de Surveillance de la Compagnie Air Austral s’est réuni ce jeudi 7 mars 2024. Il a examiné la situation de la compagnie et validé le plan d’action et de restructuration présenté par le Directoire, assisté de ses conseils. Ce plan comporte un objectif et une ambition de faire voyager sur les lignes opérées par Air Austral 1,2 millions passagers sur le prochain exercice qui débutera début avril 2024. Les actionnaires publics et privés ont accepté collectivement d’accompagner l’entreprise par un apport financier d’un montant de 10 millions d’euros.

Le forum des métiers du spectacle vivant part en tournée dans l'île

Après deux éditions, le forum des métiers du spectacle vivant reprend la route à partir du mardi 19 mars 2024 pour quatre dates sur le territoire de La Réunion. Le mardi 19 mars au Port, le mercredi 20 mars à Saint-Benoît, le jeudi 21 mars à Saint-Denis et le mercredi 27 mars à Saint-Pierre. Ces évènements sont accessibles de 8h30 à 10h30 aux lycéens et de 10h30 à 12h30 au grand public.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le vent chasse les nuages dans le nord et le sud

Pour Matante Rosina, ce vendredi 8 mars 2024 va être sensiblement identique à ce jeudi. Le soleil illumine le ciel ce matin mais sa présence est souvent compromise l'après-midi surtout dans les hauts où quelques petites pluies sont prévues par endroits. Le vent persiste sur Saint-Pierre et saint-Denis, l'occasion pour lui de chasser les nuages pour garder de belles éclaircies.