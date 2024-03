Surf, marche, insolite, plastique et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 9 mars 2023 : - Kneeboard, dropknee… à 46 ans, Olivier Marimoutou signe son retour à la compétition internationale - Saint-Denis : une nouvelle marche pour les droits des femmes - Météo, IVG, leptospirose, violences et sexisme - Dans la campagne belge, l'insidieuse pollution des granulés plastiques - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end morose

Kneeboard, dropknee… à 46 ans, Olivier Marimoutou signe son retour à la compétition internationale

Pour les surfeurs, l'appel de la vague est souvent plus fort que tout. Après plusieurs années en compétition et plusieurs années d'arrêt en 2002, Olivier Marimoutou, 46 ans, a répondu à l'appel de la mer. Non pas en tant que Maître-nageur sauveteur dont c'est la profession, mais en tant que surfeur en compétition. Des championnats où il compte bien montrer ses talents en kneeboard et dropknee.

Saint-Denis : une nouvelle marche pour les droits des femmes

Le 8 mars est passé, mais la lutte pour les droits des femmes continue à La Réunion ce samedi 9 mars 2024. A l'appel de l'association Femmes Solid'air, une manifestation se tiendra à partir de 8h30 à Saint-Denis. Une marche qui partira du Jardin de l'Etat et terminera dans les jardins de la préfecture (Photo d'illustration sly/www.imazpress.com)

Météo, IVG, leptospirose, violences et sexisme

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2024

• Lundi 4 mars - Le nord de Madagascar traversé par une perturbation tropicale, risques d'inondations et glissements de terrain

• Mardi 5 mars - La France devient le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa Constitution

• Mercredi 6 mars - Leptospirose : appel à la prudence pour que la baignade en eau douce ne vire pas au cauchemar

• Jeudi 7 mars - Violences sexistes et sexuelles : lorsque des artistes dénoncent l'omerta

• Vendredi 8 mars - Droits des femmes : cet anti-féminisme qui émerge chez les jeunes

Dans la campagne belge, l'insidieuse pollution des granulés plastiques

Elles sont enfouies dans la terre et les fossés, constellent les berges et cours d'eau: une commune belge se bat contre la pollution "insidieuse" des micro-billes de plastique produites sur son territoire, à l'heure où l'UE veut muscler ses règles.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un début de week-end morose

Matante Rosina devait pique-niquer avec ses copines ce samedi 9 mars 2024 mais elle se dit que les Dieux du ciel ne sont pas avec elle le week-end. En effet, ce début de fin de semaine s'annonce plutôt morose. Les nuages prennent de l'ampleur en matinée du côté de l'Est, tandis que l'Ouest reste baigné de rayons de soleil. Plus tard, le temps devient incertain avec des averses se formant principalement dans le Sud et sur les hauteurs de l'Ouest. Ces précipitations sont localement intenses et accompagnées d'orage. Les températures remontent légèrement.