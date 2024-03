Météo, IVG, leptospirose, violences et sexisme

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2024 • Lundi 4 mars - Le nord de Madagascar traversé par une perturbation tropicale, risques d'inondations et glissements de terrain • Mardi 5 mars - La France devient le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa Constitution • Mercredi 6 mars - Leptospirose : appel à la prudence pour que la baignade en eau douce ne vire pas au cauchemar • Jeudi 7 mars - Violences sexistes et sexuelles : lorsque des artistes dénoncent l'omerta • Vendredi 8 mars - Droits des femmes : cet anti-féminisme qui émerge chez les jeunes (Photo : AFP)

• Lundi 4 mars - Le nord de Madagascar traversé par une perturbation tropicale, risques d'inondations et glissements de terrain

Ce lundi 4 avril, la perturbation tropicale numéro 8 a traversé d'est en ouest la pointe nord de Madagascar. Elle se reforme ce lundi matin dans le nord-est du canal du Mozambique, au large du nord-ouest de la province malgache de Diego Suarez, à proximité de Nosy Be. "De fortes pluies orageuses vont se poursuivre entrainant localement des inondations et des glissements de terrain", indique Météo France dans son bulletin. Mayotte devrait aussi connaître une dégradation pluvio-orageuse significative ce lundi. Si La Réunion n'est pas sur la trajectoire, l'île reste néanmoins sous vigilance jaune fortes pluies et orages pour les côtes nord, est et sud-est.

• Mardi 5 mars - La France devient le premier pays au monde à inscrire l'IVG dans sa Constitution

Un vote pour l'Histoire: la France est devenue lundi le premier pays au monde à inscrire explicitement dans sa Constitution l'interruption volontaire de grossesse (IVG), après une approbation très large du Parlement réuni en Congrès au Château de Versailles, saluée par une longue ovation. Parmi nos députés et sénateurs Réunionnais, tous ont voté pour, à l'exception de Nathalie Bassire (Liot).

• Mercredi 6 mars - Leptospirose : appel à la prudence pour que la baignade en eau douce ne vire pas au cauchemar

Depuis le début de l'année à La Réunion, le nombre de personnes touchées par la leptospirose – maladie transmise par les rats – ne cesse d'augmenter. Santé publique France évoquant une épidémie "d'ampleur plus élevée que les deux dernières années". Par rapport à la même période en 2023, plus du triple des cas ont été déclarés à l'Agence régionale de santé (ARS). Si les travailleurs extérieurs sont particulièrement exposés, d'autres personnes qui ne pensent qu'à se rafraîchir, ne savent pas qu'ils sont également exposés à cette maladie. Et pourtant. De plus en plus de baigneurs en eau douce contractent la leptospirose.

• Jeudi 7 mars - Violences sexistes et sexuelles : lorsque des artistes dénoncent l'omerta

Les violences sexistes et sexuelles concernent tous les milieux, et le monde de la culture n'est pas épargné. Dans l'Hexagone, c'est d'ailleurs une véritable tempête qui a débuté dans le milieu du cinéma, avec l'actrice Judith Godrèche qui a dénoncé l'omerta qui y fait loi. Et si de plus en plus d'artistes françaises commencent à élever la voix pour dénoncer des violences aussi banalisées que tues, à La Réunion, le silence est toujours roi. L'insularité mais aussi l'entre-soi qui règne au sein du milieu culturel réduisent le plus souvent les victimes au silence, et oser parler riment souvent avec rejet du milieu.

• Vendredi 8 mars - Droits des femmes : cet anti-féminisme qui émerge chez les jeunes

Si l'on pourrait croire que tout n'irait que vers le meilleur en matière de droits des femmes, les chiffres ont tendance à montrer le contraire. Et avec la multiplication des vidéos où discours sexistes, voire carrément violents envers les femmes, les jeunes sont de plus en plus exposés à une misogynie particulièrement rétrograde. Du contenu qui a un impact direct sur la vision que portent les jeunes hommes sur leurs homologues féminines, et qui inquiètent associations, jusqu'au Haut conseil à l'égalité du gouvernement.