Marche climat, lo gou mon péi, insolite, baleines et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 10 mars 2023

Sainte-Suzanne : cinquième édition de la marche réunionnaise sur le climat et la biodiversité

Ce dimanche 10 mars 2024, à partir de 8h au parc du Bocage à Sainte-Suzanne, de nombreux réunionnais vont s'élancer pour la cinquième édition de la marche réunionnaise sur le climat et la biodiversité. Depuis le samedi 9 mars, un village de la biodiversité a été aménagé sur place, offrant aux participants l'opportunité de rencontrer divers partenaires engagés dans la préservation du climat.

Lo gou mon péi: avec @superkafrine_, on vous prépare un rôti de porc pommes de terre

"Lo gou mon péi" volet 7 avec Maëva, @superkafrine_ sur Instagram. Après le rougail saucisses, le plat de base (à mon sens) sur notre île, c'est le rôti de porc pommes de terre. Il y a évidemment plusieurs façons de le préparer. Chacun fait comme il le veut. Maëva nous propose sa version et franchement c'est à tester. Son rôti de porc est bien doré, tendre et a un goût différent de ce que j'ai pu manger jusqu'à aujourd'hui.

Sauvée du vide, jet de mangues et des chevaux de police qui prennent la fuite

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 4 mars au vendredi 8 mars le voici : Un sauvetage digne des films d'action a eu lieu à Louisville. La conductrice du camion, dont la cabine vacillait au-dessus de l'eau, a pu être secourue. Il y a quelques années, quatre frères ont donné vie au lancer de mangues. Un sport reconnu au Brésil. Deux chevaux de police ont pris la fuite, perturbant la circulation sur une autoroute très fréquentée de l’Ohio.

Le secret du chant des baleines caché au fond de leur larynx

Les mysticètes, aussi appelés vraies baleines, chantent grâce à un système unique dans leur larynx, fonctionnant sur un principe similaire à celui des mammifères terrestres comme l'Homme, et décrit pour la première fois dans une étude mercredi.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Moins de pluie pour ce dimanche

Les conditions météorologiques de ce dimanche 10 mars 2024 connaissent peu de changements par rapport à hier. Matante Rosina va encore rester chez elle. Néanmoins, le nombre d'averses diminue. En revanche, le nord-ouest de l'île reste au soleil. Dans la soirée, l'est va de nouveau être arrosé. Les degrés continuent de grimper sur le thermomètre.