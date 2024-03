EDF, Centhor, spectacle vivant, anti-pousse et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 21 mars 2023 : - EDF : l'impossible enfouissement de la totalité du réseau électrique - Portes ouvertes au Centhor : à la découverte des métiers de l'hôtellerie et de la restauration - Pleins feux sur les métiers du spectacle vivant - Opération anti-pousse : huit personnes interpellées, leurs véhicules immobilisés - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel se dégage dans l'est

EDF : l'impossible enfouissement de la totalité du réseau électrique

Le 15 janvier 2024, le cyclone Belal frappait La Réunion. Lors de ce passage rapide mais dévastateur, le réseau électrique de l'île a particulièrement souffert, laissant de nombreux Réunionnais dann fénoir. En tout, 150.000 clients ont été privés d'électricité. Et des milliers ont été privés d'eau suite à l'absence d'électricité pour les stations de pompage. Une situation qui a provoqué la colère de nombreux habitants, se posant la question – à l'instar de certains élus – pourquoi la totalité du réseau électrique de La Réunion n'est-il pas souterrain ? Tout simplement car cela n'est pas possible face au relief de notre île, indique EDF

Portes ouvertes au Centhor : à la découverte des métiers de l'hôtellerie et de la restauration

Dans le cadre de la semaine des métiers du tourisme, le CFA Centhor a organisé une matinée Portes Ouvertes ce mercredi 20 mars. Une façon d'explorer les formations et les perspectives de carrière dans les secteurs dynamiques de l'hôtellerie, de la restauration et du tourisme, qui recrutent activement. L'établissement, basé à L'Eperon, dispense une dizaine de formation.

Pleins feux sur les métiers du spectacle vivant

Du Nord au Sud et de l’Ouest à l’Est, le Forum des métiers du spectacle vivant est en tournée dans l’île pour quatre dates. Organisé en partenariat avec la Cité des Métiers de La Réunion et KOLET’, avec la participation du Kabardock, du Bisik, de la Cité des Arts et du Kerveguen, l’événement vise à mettre en lumière une filière méconnue et pourtant si dynamique, ainsi que les différents métiers qui la composent.

Opération anti-pousse : huit personnes interpellées, leurs véhicules immobilisés

Du samedi 16 au lundi 18 mars 2024, , dans le cadre du dispositif "Places Nettes", une opération de grande ampleur baptisée "Pousses 974" a été menée à Cambaie et sur l’ensemble du département par la gendarmerie de La Réunion. 431 personnes et 265 véhicules ont été contrôlés pour 64 infractions au code de la route sanctionnées. Huit personnes ont été interpellées et leurs véhicules immobilisés

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le ciel se dégage dans l'est

Pour ce jeudi 21 mars 2024, Matante Rosina se dit que la pluie d'hier soir continue un peu ce matin dans l'est. Cela ne va pas durer. Les nuages vont laisser place au soleil surtout le matin. Dans l'après-midi, les Hauts de l'île se couvrent et l'atmosphère devient plus humide.