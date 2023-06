Baisse des prix, philo, catastrophe météo, gramounes et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 14 juin 2023 : - Le Maire a promis une baisse des prix en juillet, le rendez-vous est pris - Bac 2023 : une épreuve de philo "sans stress" pour plus de 11.000 lycéen.ne.s - Les catastrophes météo ont tué 195.000 personnes en Europe depuis 1980 - Une journée pour lutter contre la maltraitance des gramounes - La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie dans l'est n'est que passagère

Le Maire a promis une baisse des prix en juillet, le rendez-vous est pris

Les prix de l'alimentaire baisseront-ils enfin au mois de juillet ? C'est en tout cas la promesse faite par Bruno le Maire, ministre de l'Economie, le 9 juin dernier. Alors que l'inflation s'élevait à 6,1% sur un an pour l'alimentaire à La Réunion, cette baisse serait plus que bienvenue pour le portefeuille de chacun. Malheureusement, les promesses du gouvernement ont tendance à tomber à l'eau plutôt rapidement. On espère donc que les grands distributeurs tiendront leurs engagements.

Bac 2023 : une épreuve de philo "sans stress" pour plus de 11.000 lycéen.ne.s

Ce mercredi 14 juin 2023, marque la début de la dernière droite pour les épreuves écrites de baccalauréat. L'épreuve de philo, épreuve mère de bac et traditionnellement redoutée par les lycéens se tient aujourd'hui. Une épreuve qui marque (presque) la fin des examens avant le Grand Oral qui aura lieu ce lundi 19 juin. Mais cette année, la philosophie est surtout une épreuve où certains élèves se rendront "sans stress", puisqu'ils connaissent déjà 80% de leur note finale. Les quelque 11.000 élèves de terminale des voies générales et technologiques plancheront donc dès 10 heures (heure Réunion) sur un des trois sujets de philosophie (deux dissertations et un commentaire de texte).



Les catastrophes météo ont tué 195.000 personnes en Europe depuis 1980

Les événements météorologiques extrêmes tels que les canicules et les inondations ont coûté quelque 195.000 vies et près de 560 milliards d'euros en Europe depuis 1980, selon l'Agence européenne de l'environnement (AEE), qui appelle mercredi à engager de nouvelles mesures.



Une journée pour lutter contre la maltraitance des gramounes

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance envers les personnes agées, l'association Alma Réunion (Allo maltraitance) organise une conférence sur "les abus financiers" ce jeudi 15 juin 2023, de 9h à 11h30 en salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Denis, indiquent les organisateurs



La pa Météo France i di, sé zot i di - La pluie dans l'est n'est que passagère

Matante Rosina voit encore de la pluie sur le nord-est de l'île ce mercredi 14 juin 2023 au matin mais pour elle, cela ne va pas durer. Dans la journée, les nuages s'installent sur les hauteurs de l'île et par endroit de fortes pluies sont probables. Le vent est quasi inexistant sur toute l'île.