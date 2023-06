Le Maire a promis une baisse des prix en huillet, le rendez-vous est pris

Les prix de l'alimentaire baisseront-ils enfin au mois de juillet ? C'est en tout cas la promesse faite par Bruno le Maire, ministre de l'Economie, le 9 juin dernier. Alors que l'inflation s'élevait à 6,1% sur un an pour l'alimentaire à La Réunion, cette baisse serait plus que bienvenue pour le portefeuille de chacun. Malheureusement, les promesses du gouvernement ont tendance à tomber à l'eau plutôt rapidement. On espère donc que les grands distributeurs tiendront leurs engagements. (Photo Grande surface photo rb/www.imazpress.com)

Parmi les produits concernés par cette baisse promise, Bruno Le Maire a cité les pâtes, la volaille, les céréales ou encore les huiles, à savoir ceux dont "les prix sur les marchés de gros baissent". Des baisses bienvenues alors que les prix de l'alimentation ont encore augmenté de 1% entre avril et mai à La Réunion d'après les derniers chiffres de l'Insee.

Nos journalistes ont donc relevé le prix de ces différents produits dans plusieurs enseignes de l'île. Comptez donc 4,90 euros pour une bouteille d'huile Lesieur chez Carrefour, 4,39 euros chez Leader Price, et 4,80 euros chez Run Market. Pour les marques distributeurs, cela tourne respectivement autour de 4,30, 4,09 et 4,05 euros.



Côté poulet, les prix tournent actuellement autour de 7,83 euros pour un poulet entier chez Carrefour et 7,72 euros chez Leader Price. Pour trois escalopes, comptez 7,24 euros chez Carrefour, 7,57 euros chez Run Market, et 8,35 euros chez Leader Price.



Les céréales, qui coûtaient déjà extrêmement chers avant même l'inflation, devraient aussi subir une baisse des prix en juillet. Pour l'heure, comptez 5 euros pour des Chocapic – une marque choisie au hasard - à Carrefour, 5,39 euros chez Leader Price, et 3,95 euros chez Run Market.







Nous donnons donc rendez-vous au ministre le mois prochain, pour vérifier que ces prix auront bien baissé. En espérant que La Réunion ne soit pas exclue des baisses prévues, notamment en raison du bouclier qualité prix mis en place dans l'île et du taux d'inflation plus faible que celui de l'Hexagone.



Les 75 grands industriels de l'agroalimentaire se sont en tout cas engagés auprès de Bercy à baisser en rayons les prix de centaines de produits touchés par la flambée de l'inflation. Les grands industriels de l'agroalimentaire, tels que Coca-Cola, L'Oréal, Mondelez ou Nestlé, se sont également engagés à rouvrir les négociations commerciales avec les supermarchés sur les contrats conclus pour 2023, selon le ministre.



Le gouvernement a mis la pression sur les industriels qui rechignaient à renégocier afin de faire baisser rapidement les prix dans les rayons. Bruno Le Maire avait agité la menace d'une publication, "avant la fin du mois de juin", du nom de ceux qui ne joueraient pas le jeu.



Reste désormais à voir si des sanctions seront effectivement prises pour les enseignes qui ne joueraient pas le jeu, et quelles sanctions exactement seront infligées.



www.imazpress.com / redac@ipreunion.com