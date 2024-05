Air Austral, football, cinéma, Foire de Bras-Panon et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 3 mai 2024 : - Air Austral : des négociations pour mettre fin aux turbulences - Ligue Europa : pour l'OM, tout est encore possible - Cinéma : "Scarlet Blue" sur la vague du succès - Bras Panon : la plus grande ferme de La Réunion ouvre ses portes - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps le matin

Air Austral : des négociations pour mettre fin aux turbulences

Depuis lundi 29 avril 2024, dirigeants, actionnaires et syndicats de la compagnie aérienne Air Austral sont autour de la table de la préfecture pour évoquer le plan de restructuration. Tous sont d'accord sur des efforts à faire pour sauver la compagnie péi, à condition que personne n'y perde au change. Alors que le plan prévoit une baisse de 10% des salaires, les syndicats demandent un accord "gagnant-gagnant". Un accord pour l'heure toujours pas trouvé et signé… alors que l'avenir de la compagnie est en jeu. Un préavis de grève a été déposé du 10 au 15 mai.

Ligue Europa : pour l'OM, tout est encore possible

L'OM peut encore croire à sa finale européenne: à la hauteur de l'évènement, les Marseillais ont dominé l'Atalanta Bergame jeudi en demi-finale aller de la Ligue Europa mais n'ont pu faire mieux qu'un match nul 1-1, qui leur laisse quelques regrets et pas mal d'espoir.

Cinéma : "Scarlet Blue" sur la vague du succès

Après l’Allemagne et le Portugal, "Scarlet Blue" continue son petit bonhomme de chemin. Le deuxième long-métrage d’Aurélia Mengin est en sélection officielle dans la catégorie Panorama Fantastica à la 30e édition du prestigieux Festival International du Film Fantastique de Bilbao, en Espagne qui se déroulera du 3 au 11 mai prochains.

Bras Panon : la plus grande ferme de La Réunion ouvre ses portes

La foire de Bras Panon ouvre ses portes ce vendredi 3 mai 2024. Jusqu'au dimanche 12 mai, la plus grande ferme de La Réunion exposera sur trois hectares le savoir-faire des différentes filières agricoles de l'île. 255 exposants et plus de 1.500 animaux seront présents. 150.000 visiteurs sont attendus pour la 45e édition de cette manifestation. Plusieurs tables-rondes, et animations sont prévues.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du beau temps le matin

Pour Matante Rosina le ciel est dégagé ce vendredi 3 mai 2024. Pour elle, le ciel bleu va concerner l'ensemble de l'île. Après midi, les nuages se multiplient dans les hauts et peuvent laisser échapper quelques averses surtout dans les hauteurs du nord et pourraient même déborder sur le littoral. Dans le sud, le temps se gâte également dans l'après-midi. Même si Matante Rosina ressent enfin un peu plus de fraicheur, elle voit que le thermomètre va encore marquer 30°C à certains endroits.