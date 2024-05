Air Austral, soleil, rétro, agriculture et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 4 mai 2024 : - Air Austral : toujours pas d'accord... "les heures de la compagnie sont comptées" - Journée du soleil : attention à ne pas abuser des rayons - Transidentité, muguet, 1er mai, Salon de la Maison et Air Austral - La "vraie richesse" selon Samuel Lewis, paysan-artiste installé en Bretagne - La pa Météo France i di, sé zot i di -

Air Austral : toujours pas d'accord... "les heures de la compagnie sont comptées"

Ce vendredi 3 mai 2024, avait lieu la réunion de la dernière chance entre dirigeants, actionnaires et syndicats de la compagnie aérienne Air Austral. Après une énième rencontre de négociations quant au plan de restructuration, les négociations sont au point mort. Après plusieurs heures de discussions, toujours pas d'accord entre les différentes parties. Un "échec" pour les syndicats, mais qui ne marque toutefois pas la fin des échanges puisque pour les représentants du personnel, comme la direction, "les négociations continuent". "On ne peut pas se permettre d’arrêter sinon c'est la fin d'Air Austral". Une compagnie aérienne, dont "les heures sont comptées".

Journée du soleil : attention à ne pas abuser des rayons

Ce samedi 4 mai 2024, la ville de Saint-Paul organise la deuxième édition de la journée mondiale du soleil. Un événement organisé au camping de l'Hermitage dès 9h30 et jusqu'à 17 heures. Ce n'est pas parce que les températures baissent ce week-end, que le soleil n'en n'est pas moins mauvais pour la santé. Lézarder au soleil c'est bien… s'en protéger, c'est mieux

La "vraie richesse" selon Samuel Lewis, paysan-artiste installé en Bretagne

A 37 ans, Samuel Lewis n'a jamais été scolarisé ni salarié: ce "paysan-artiste" britannique installé en Bretagne vit presque sans argent, en cultivant céréales et légumes à la main pour "sa nourriture de base".

La pa Météo France i di, sé zot i di - Mèt zot palto, la fré i arvien

Matante Rosina a enfilé son palto ce samedi 4 mai 2024. Pour elle, l'hiver austral est enfin là. Le début de journée s'annonce agréable malgré quelques nuages qui restent bien accrochés sur le sud-est. Dans l'après-midi, les hauts de l'ouest pourrait se retrouver sous la pluie. Sur le littoral, en revanche, le soleil fait de la résistance. Qui dit hiver austral dit retour des alizés. le vent peut souffler jusqu'à 80 km/h.