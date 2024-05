Baleines, Leu Tempo, Eurovision, l'amour du ribs et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 12 mai 2024 : - Une première baleine est arrivée, mais la saison n'a pas tout à fait commencé - Leu Tempo Festival : explosion de musique, de couleurs et d'animations pour le grand final - La Suisse gagne un concours de l'Eurovision agité par les tensions autour d'Israël - Lo gou mon péi : "l'amour du ribs" au galabé avec "La case de l'oncle Tom" - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche éclatant

Une première baleine est arrivée, mais la saison n'a pas tout à fait commencé

C'est avec beaucoup d'avance que la première baleine de la saison a été observée en cette année 2024. Filmée depuis la côte de Sainte-Rose le samedi 4 mai, cette baleine juvénile a déjà terminé sa migration depuis l'Antarctique, mais il est pour l'heure "un peu prématuré pdour parler de lancement de la saison" souligne Jean-Marc Gancille, de l'association Globice.

Leu Tempo Festival : explosion de musique, de couleurs et d'animations pour le grand final

Le Leu Tempo Festival s'est clôturé ce samedi soir 11 mai 2024, avec deux événements à l'affiche : la Fèt dann somin avec le retour de la parade en centre-ville et le concert One Love Kabar, en hommage à Bob Marley. Des milliers de personnes ont répondu présents pour ces quatre jours de festival, qui a offert à la population spectacles de cirque, théâtre, concerts et autres animations

La Suisse gagne un concours de l'Eurovision agité par les tensions autour d'Israël

Nemo a remporté dimanche pour la Suisse l'Eurovision avec "The Code", premier artiste non binaire a être sacré dans la compétition, à l'issue d'une édition 2024 marquée par les controverses, notamment sur la participation d'Israël, en pleine guerre dans la bande de Gaza. Le Français Slimane a terminé à la 4ème place

Lo gou mon péi : "l'amour du ribs" au galabé avec "La case de l'oncle Tom"

"Lo gou mon péi" volet 9 avec le restaurant "La case de l'oncle Tom". Thomas et Béatrice me reçoivent une deuxième fois dans leur restaurant au parc de la trinité. J'aime chez eux leur plat lontan ou leurs carrys avec des produits qui avaient disparu de nos tables comme le galabé. J'aime également leur gentillesse, leur simplicité et l'amour du partage. C'est parti pour la recette des ribs au galabé. Mais, d'ailleurs, savez-vous ce qu'est le galabé ?

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un dimanche éclatant

Pour Matante Rosina, le temps de ce dimanche 12 mai 2024 va ressembler à celui d'hier. Du soleil au programme et pour toute la journée. Même dans les hauts, le ciel reste bleu. Matante Rosina en profite pour aller ramasser des goyaviers. Avec ce beau temps général, les températures vont légèrement augmenter. Le vent s'affaiblit aujourd'hui.