Accord à gauche, Macron, mobilisation, flamme, J.O. et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 13 juin 2024 : - Accord partiel à gauche pour des candidatures uniques dans trois des sept circonscriptions - Hors sol, Macron a fait du Macron pendant 90 minutes de conférence de presse - Face au Rassemblement national, cinq syndicats de La Réunion appellent à la manifestation - JO 2024 : la flamme olympique a embrasé La Réunion - Quels athlètes de la Réunion participeront aux Jeux Olympiques ? - La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent virulent et pluie au programme de ce jeudi

Accord partiel à gauche pour des candidatures uniques dans trois des sept circonscriptions

Un accord partiel pour des candidatures uniques aux législatives anticipées du 30 juin du 7 juillet 2024 a été trouvé ce mercredi soir 12 juin entre la plateforme réunionnaise de gauche d'une part, le PLR et ses alliés d'autre part. Trois des sept circonscriptions de l'île sont concernées par cet accord trouvé au bout de près de trois heures de réunion au Port. Aucune nouvelle rencontre n'est encore prévue pour tenter de déboucher sur une entente pour l'ensemble des circonscriptions

Hors sol, Macron a fait du Macron pendant 90 minutes de conférence de presse

Pendant plus d'une heure et demie ce mercredi 12 juin 2024, Emmanuel Macron s'est exprimé sur sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale et les conséquences des élections législatives anticipées. Une heure et demie où le il a admis seulement à demi-mot que, peut-être, il avait une part de responsabilité pour la situation actuelle. Une heure et demie où il a enchaîné les promesses sur des problématiques diverses et variées, comme s'il n'était pas déjà Président depuis sept ans. Une heure et demie où il a rejeté la faute sur tout le monde, sauf lui-même. Un discours hors sol dont il a le secret

Face au Rassemblement national, cinq syndicats de La Réunion appellent à la manifestation

Après les résultats aux élections européennes, plaçant en tête la liste du Rassemblement national, la CGTR, FSU, Unsa, Saiper et Solidaires appellent à la mobilisation contre le parti d'extrême droite ce samedi 15 juin 2024 devant la préfecture de Saint-Denis, à 10 heures. Ils le disent : "après le choc des européennes les exigences sociales doivent être entendues !"

JO 2024 : la flamme olympique a embrasé La Réunion

Elle est passée par La Réunion... Ce mercredi 12 juin, La Réunion a vécu un moment de ferveur unique à vivre ensemble la passion du sport et l'approche prochaine des JO 2024 de Paris. Toute la journée, Imaz Press vous a fait vivre par ses images cet instant d'union de tous. Un enthousiasme qui fait bon à voir dans cette période trouble. De la Plaine des Sables, en passant par Saint-Paul, Le Tampon, Saint-Pierre, Saint-Joseph, Saint-Benoît, Sainte-Suzanne ou encore Saint-Denis... retour sur cette journée "enflammée".

Quels athlètes de la Réunion participeront aux Jeux Olympiques ?

Cette année sera la première fois que les Jeux olympiques se dérouleront, en partie, dans les Outre-mer. En effet, les épreuves de surf auront lieu en Polynésie française, plus précisément sur le site mythique de Teahupo’o à Tahiti. L’occasion de faire le point sur qui sont les athlètes de La Réunion qui participeront aux JO de Paris.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Vent virulent et pluie au programme de ce jeudi

Matante Rosina garde bien son palto ce jeudi 13 juin 2024. Elle a bien frais. En plus le vent ne faiblit pas ce qui augmente la sensation de fraicheur. Pour elle, le temps va encore être perturbé par le vent et la grisaille. Elle vous déconseille fortement de faire des randonnées en haute montagne surtout du côté du volcan à cause de la pluie, du vent et du brouillard. La pluie continue un peu partout mais a tendance à cesser dans l'après-midi. Les sorties en mer sont également déconseillées à cause de la houle.