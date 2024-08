Houle, défisclisation, JO, maloya zoulou et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 9 août 2024 : - Houle : le danger est réel et permanent, restez loin du bord - JO-2024 : Bruno Le Maire favorable à la défiscalisation des primes des athlètes - JO-2024: Benjamin Thomas, le hand et le basket redonnent de la joie aux Bleus - La maloya zoulou : un projet de partage de deux cultures - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé pour cette fin de semaine

Houle : le danger est réel et permanent, restez loin du bord

Ce jeudi 8 août 2024 a été marqué par une nouvelle disparition sur le littoral réunionnais. Une jeune femme de 21 ans a été happée par une vague au Gouffre de l'Étang-Salé. Une disparition qui intervient une semaine à peine après celle de Noah, jeune homme âgé lui aussi d'une vingtaine d'années à Boucan Canot, lui aussi emporté par une vague. Des drames qui rappellent que, même si la mer a l'air faussement calme et même s'il n'y a pas de vigilance vague-submersion, la houle australe est particulièrement dangereuse.

JO-2024 : Bruno Le Maire favorable à la défiscalisation des primes des athlètes

Le ministre démissionnaire de l'Économie, Bruno le Maire, s'est dit favorable à une défiscalisation des primes des athlètes français aux Jeux olympiques, qu'il proposera pour le budget 2025.

JO-2024: Benjamin Thomas, le hand et le basket redonnent de la joie aux Bleus

L'euphorie est revenue jeudi dans le camp français avec la qualification des basketteurs et des handballeuses pour la finale des Jeux olympiques et l'or décroché en début de soirée par le cycliste Benjamin Thomas dans la course omnium. Avec l'argent de Lauriane Nolot en kite-foil, la délégation française passe à 53 médailles, dont 14 en or.

La maloya zoulou : un projet de partage de deux cultures

Ce dimanche 4 août 2024, le collectif de l'association "unis vers cité péi" s'est envolé direction l'Afrique du Sud. Le but : explorer ses racines à travers la pratique du maloya, tout en se reconnectant avec ses racines africaines à travers la danse et le chant zoulou. Un séjour d'une dizaine de jours où entre découverte du pays et la gastronomie, les membres de l'association vont répéter leur nouvelle comédie musicale : Héva

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel dégagé pour cette fin de semaine

Pour Matante Rosina, ce vendredi 9 août 2024 est très calme avec un ciel dégagé et une belle luminosité en matinée. L'après-midi, quelques nuages se forment le long des pentes, mais ne donnent pas de précipitations. Quelques débordements peuvent apporter 2 ou 3 gouttes sur l'ouest, le nord-ouest, et la plaine des palmistes. Le soleil continue de briller sur les littoraux nord et sud de l'île.