Drag, le Port, Mayotte, Wagner, insolite, glaciers et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 25 juin 2023 : - Drag : l'art d'émancipation prend ses marques à La Réunion - Le Port : affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre - Mayotte : Gérald Darmanin poursuit sa visite pour défendre l'opération Wuambushu - Le chef de Wagner fait volte-face et ordonne à ses troupes de stopper leur marche vers Moscou - Une Rolex au fond de l'océan et un nouveau dinosaure découvert - Les glaciers de l'Himalaya fondent à un rythme sans précédent - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le Sud arrosé

Drag : l'art d'émancipation prend ses marques à La Réunion

Le mois des visibilités LGBTQIA+ s'est clôturé ce samedi 24 juin à La Réunion, après plusieurs semaines d'événements variés. L'occasion pour certain.es de découvrir le "drag", un art qui consiste à performer une version exagérée de la féminité – ou de la masculinité. Ces workshops ont été animés par Shei Tan et Cocktail Cigarette, deux drags-queens réunionnaises revenues dans l'île pour transmettre et partager les ficelles de cet art resté longtemps méconnu du grand public.

Le Port : affrontements entre des jeunes et les forces de l'ordre

Des affrontements ont opposé des jeunes aux forces de l'ordre dans la nuit de ce samedi 25 juin au dimanche 25 juin 2023 dans le quartier de la Zac 1 au Port. Les heurts ont commencé vers 23h30. Des barricades enflammées ont été érigées par les manifestants. Ls forces de police étaient présentes en nombre sur les lieux. Les échanges de jets de galets et de gaz lacrymogènes se sont poursuivis jusque tard dans la nuit. Les raisons de cette brusque montée de tension ne sont pas encore déterminées (Photo d'illustration www.imazpress.com)

Mayotte : Gérald Darmanin poursuit sa visite pour défendre l'opération Wuambushu

Ce dimanche 25 juin 2023 marque la deuxième journée de visite de Gérald Darmanin à Mayotte pour dresser un bilan de Wuambushu. Hier, le ministre de l'Intérieur a rencontré les services de l'État et les collectifs de soutien auprès de qui il s'est satisfait des résultats de l'opération. Il a également annoncé son prolongement sur un mois et une "nouvelle formule" pour septembre avec au programme agriculture, pêche illégale et marchands de sommeil. Aujourd'hui, Gérald Darmanin doit aborder le thématiques de l'habitat, du développement économique et le tourisme.

Le chef de Wagner fait volte-face et ordonne à ses troupes de stopper leur marche vers Moscou

Le chef du groupe paramilitaire Wagner a appelé samedi ses troupes à stopper leur marche vers Moscou, opérant une spectaculaire volte-face après avoir défié l'autorité de Vladimir Poutine qui avait mis en garde contre un risque de "guerre civile", tandis que Kiev revendiquait des avancées à l'est de son territoire.



Une Rolex au fond de l'océan et un nouveau dinosaure découvert

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 19 juin au vendredi 13 juin le voici : Matt Cuddihy, un surfeur australien, a fait une découverte étonnante, en ce début du mois de juin 2023. En ramassant des déchets dans les fonds marins, il est tombé sur une Rolex en état de marche. Des restes de "Gonkoken nanoi", une espèce de dinosaure herbivore, ont été découverts en Patagonie chilienne.

Les glaciers de l'Himalaya fondent à un rythme sans précédent

Les glaciers de l'Himalaya fondent à un rythme sans précédent en raison du changement climatique et menacent l'approvisionnement en eau de près de deux milliards de personnes, selon une étude scientifique publiée mardi.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le Sud arrosé

Ce dimanche 25 juin 2023, Matante Rosina va rester chez elle dans l'est. Pour elle, le temps devrait être meilleur du côté de chez elle que dans le Sud qui devrait être sous la pluie. Elle garde toujours son palto parce qu'il va faire encore plus frais qu'hier. Elle pense qu'il y va geler dans les hauts. Tant qu'elle y pense, si vous avez des photos du froid, n'hésitez pas à nous les envoyer dans notre groupe météo.