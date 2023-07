Violences urbaines, fruits et légumes moches, insolite, Birmingham et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 2 juillet 2023 : - Troisième nuit de violences urbaines : affrontements à Saint-Denis, tensions au Port - Fruits et légumes, même s'ils sont moches, ils sont bons - Insolite : Bac raté pour la 27ème fois, professeure vs ChatGPT, cheveux de sénateurs, lanceuse de poids sur 100m haies - A Birmingham, le combat des adorateurs du balti pour entretenir la flamme - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du bleu pour ce dimanche

Troisième nuit de violences urbaines : affrontements à Saint-Denis, tensions au Port

Dans la nuit de ce samedi 1er juillet au dimanche 2 juillet 2023 - et alors que les obsèques du jeune Nahel ont eu lieu dans la plus stricte intimité à Nanterre -, des violences urbaines ont encore eu lieu. À Saint-Denis, plusieurs feux de poubelles ont été allumés. Des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants se sont eu produits au Chaudron. Au Port, un véhicule a également été pris pour cible

Fruits et légumes, même s'ils sont moches, ils sont bons

Confitures, soupes, jus ou encore compotes, voilà ce qu'on peut faire des fruits et légumes considérés comme moches, déformés, trop gros ou trop murs. Sandra Ramaye s'affaire en cuisine depuis plus de deux ans pour sauver ces produits de la perte.



Insolite : Bac raté pour la 27ème fois, professeure vs ChatGPT, cheveux de sénateurs, lanceuse de poids sur 100m haies

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 26 juin au vendredi 30 juin le voici : Liang Shi, millionnaire chinois, a un grand regret. Il n’a jamais réussi le gaokao, terrible examen chinois qui permet d’entrer à l’université. Malgré une fortune bien installée, Liang Shi a échoué, pour la 27ᵉ fois. Il y a aussi cette professeur de l'IUT Charlemagne de Nancy qui a décidé de ne pas corriger les copies de ses 120 élèves de première année de de bachelor en raison d'un recours excessif des étudiants au logiciel d'intelligence artificielle ChatGPT. Autre exploit, celui de Jolien Boumkwo, lanceuse de poids belge, qui s'est élancée sur la piste pour courir le 100 m haies. et que dire des cheveux des sénateurs français où de drôles de substances ont été trouvées



A Birmingham, le combat des adorateurs du balti pour entretenir la flamme

Ils ont donné leur nom à un quartier de Birmingham, mais les restaurants de balti, plat à l'influence pakistanaise emblématique de la deuxième ville britannique, sont désormais en voie de disparition. Des passionnés se battent pour sauver ce morceau du patrimoine local.



La pa Météo France i di, sé zot i di - Du bleu pour ce dimanche

Ce dimanche 2 juillet 2023, après avoir bu son café grillé, Matante Rosina, retire ses savates et marche sur les herbes fraiches du matin. Elle s'installe pour faire un peu de yoga. Il faut bien garder la forme. En effectuant la position du pigeon, elle se retrouve les yeux rivés vers le ciel et découvre le bleu éclatant sans l'ombre d'un nuage. Elle pense qu'il va faire beau pratiquement toute la journée et sur toute l'île même si quelques brèves averses peuvent s'échapper du côté de la route du Littoral.