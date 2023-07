Troisième nuit de violences urbaines : affrontements à Saint-Denis, tensions au Port

[PHOTOS - VIDEO] Voitures et poubelles incendiées

Dans la nuit de ce samedi 1er juillet au dimanche 2 juillet 2023 - et alors que les obsèques du jeune Nahel ont eu lieu dans la plus stricte intimité à Nanterre -, des violences urbaines ont encore eu lieu. À Saint-Denis, plusieurs feux de poubelles ont été allumés. Des affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants se sont produits au Chaudron. Au Port, une épave de voiture a également été prise pour cible (Photo : rb et sly/www.imazpress.com)

Alors que dans l'Hexagone, les obsèques du jeune Nahel ont eu lieu dans une ambiance tendue, rapporte l'AFP, la situation reste toujours sous tension partout en France hexagonale et à La Réunion.

À Saint-Denis, plusieurs feux de poubelles ont été allumés. Des affrontements avec les forces de l'ordre ont eu lieu dans le quartier du Chaudron.

Dans ce même quartier, une épave de voiture a été incendiée.

Au Port, c'est une voiture qui a été la proie des flammes.

Cette nouvelle nuit de tension et de violences urbaines est la troisième à La Réunion, après celles de jeudi et de vendredi. Deux nuits où plusieurs communes de l'île ont été la cible de feux de poubelles et de voitures, de jets de galets et de jets de mortiers.

C'est d'ailleurs dans les villes du Port et de Saint-Denis que ces violences ont été les plus marquées. Dans la commune de l'ouest, la maison du citoyen a fait l'objet d'une tentative d'incendie. Au Port où ce vendredi, plus de 200 jeunes répartis en petits groupes très mobiles, ont fait face aux policiers dans l'avenue Raymond Mondon.

Au total, la nuit du vendredi, 81 incendies et 52 interventions des pompiers pour de nombreux incendies de poubelles et d’encombrants, des feux de broussailles et barricades enflammées ont été recensés.

Les forces de sécurité prises pour cible ont compté quatre policiers et un commandant de la gendarmerie blessés légers. Un dispositif opérationnel, fort de 240 policiers et gendarmes, avait été déployé sur le terrain pour dissuader les auteurs d’agir, intervenir rapidement sur tout fait commis et appuyer les interventions des sapeurs-pompiers mobilisés.

Au total, 28 personnes avaient été interpellées.

- Le préfet appelle à l'apaisement -

Face à cette situation, le préfet de La Réunion Jérôme Filippini a réitéré dans un communiqué son appel au calme et à l'apaisement.

Il "condamne fermement ces événements et renouvelle son appel à l’apaisement".

Le préfet rend d'ailleurs hommage et remercie ces femmes et ces hommes, qui veillent en permanence à la sécurité de nos concitoyens, parfois au péril de leur vie.

Cyrille Melchior appelle lui aussi à la raison et à l’apaisement. "Ici à La Réunion depuis deux soirs, des actes de violences urbaines se déroulent dans des communes. Je condamne fermement ces agissements qui ne régleront nullement la situation dans l’Hexagone. J’appelle à la raison et à l’apaisement ici sur notre île en demandant à tous de faire confiance dans la justice même si la peine que l’on peut ressentir suite à la perte d’un être cher, d’un ami, d’un camarade est toujours difficile à accepter. Il ne sert à rien de dégrader et de mettre d’autres vies en péril en cassant ou en brulant !"

- Vente de feux d'artifice, transport d'armes et carburants interdits -

Ce vendredi, le préfet a également publié un communiqué : interdisant dès ce vendredi 30 juin à 16h et jusqu’au lundi 3 juillet à 8h, sont interdits :

• la vente des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques et des fusées de détresse

• le port, le transport et l’utilisation des artifices de divertissement, des articles pyrotechniques et des fusées de détresse sur la voie publique et en direction de la voie publique

• le port, le transport sur la voie publique d’armes à feu y compris factices, de munitions, ainsi que de tout objet susceptible de constituer une arme par destination ou pouvant servir de projectile

• la vente au détail, le port et le transport de carburant, produit combustible ou corrosif, dans tout récipient transportable, tel que jerrican ou bidon.

