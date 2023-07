Volcan, trésors lontan, mortiers interdits, insolite et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 9 juillet 2023 : - Volcan : la première éruption de l'année a commencé il y a (déjà) une semaine - "Nout kaz, nout trésor", une émission télévisée à la recherche des traditions lontan - 14 juillet : Borne interdit les rassemblements et la vente de mortiers d'artifice - Des gravures de 57.000 ans, en tracteur pour le bac, des hamburgers pour un mariage - Ames blessées, militaires et chiens s'adoptent pour renouer avec la vie - La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques petites gouttes prévues ce dimanche

Volcan : la première éruption de l'année a commencé il y a (déjà) une semaine

C'était il y a déjà une semaine – le dimanche 2 juillet 2023 – alors que l'Observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise annonçait une éruption imminente, il ne fallut pas attendre bien longtemps pour que le Volcan décide de cracher sa lave. Aussitôt, la préfecture déclenche l'alerte du plan Orsec de niveau 2 avec interdiction d'entrée dans l'enclos. L'annonce de l'éruption aussi faite également, de nombreux badauds se sont rendus sur la route des laves pour apprécier le spectacle. Nos journalistes également. Ils ont pu capturer en photos la lave jaillissante. Retour en images sur cette première semaine d'éruption. La première de l'année…

"Nout kaz, nout trésor", une émission télévisée à la recherche des traditions lontan

Depuis le 23 juin 2023, Eddy Palma, guide réunionnais, connu pour ses émissions dans les sentiers de La Réunion diffusées sur La Première, propose un tout nouveau format dans les kaz créoles à la recherche de trésors et objets lontan.

14 juillet : Borne interdit les rassemblements et la vente de mortiers d'artifice

Rassemblements interdits, mortiers d'artifice prohibés et "moyens massifs" promis pour le 14-Juillet: le gouvernement poursuit son virage sécuritaire pour montrer coûte que coûte qu'il reprend la main après les émeutes.



Des gravures de 57.000 ans, en tracteur pour le bac, des hamburgers pour un mariage

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet le voici : Elles ont été réalisées avec les doigts par des Néandertaliens voici au moins 57.000 ans sur les parois calcaires d'une grotte: les gravures pariétales les plus anciennes de France, et peut-être même d'Europe, ont été identifiées par des scientifiques près de Tours. Il a 17 ans, il est lycéen et ce mardi 4 juillet - comme de nombreux lycéens - il est venu chercher les résultats du bac au volant d'un tracteur. Et si on troquait les traditionnels mets sophistiqués de mariage contre des hamburgers ?

La pa Météo France i di, sé zot i di - Quelques petites gouttes prévues ce dimanche

Matante Rosina va faire son marché comme d'habitude le dimanche. Ce 9 juillet 2023, elle décide d'emporter avec elle son parapluie. Le ciel est bien gris et laisse échapper quelques gouttes surtout le matin dans l'est. Dans l'après midi, c'est un temps maussade qui va concerner une grande partie de l'île.