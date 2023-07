Gouvernement, biodiversité, rétro, otaries et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 22 juillet 2023 : - Remaniement : Macron se recentrent sur ses disciples et leur demandent de "ne pas parler dans le poste" - Découvrir la biodiversité avec "Les 12 couleurs indigènes de La Réunion", un livre ludique et interactif - Vacances et écrans, Mayotte, permis de conduire, prix du pain, jeux des îles - En Californie, des algues contaminées font des ravages chez les otaries - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le sud sous la pluie

Remaniement : Macron se recentrent sur ses disciples et leur demandent de "ne pas parler dans le poste"

Ce jeudi 20 juillet 2023, Élisabeth Borne a présenté son gouvernement numéro trois. Exit Jean-François Carenco, Pap Ndiyaye ou encore François Braun et bienvenu à Gabriel Attal, Philippe Vigier ou bien Aurélien Rousseau. En tout, huit personnes nommées ministre. Si chacun aura une tâche dédiée, tous ont un point commun… leur proximité affirmée avec le président Macron. Lequel leur a dit ce vendredi "un ministre ça ne parle pas dans le poste". Peut-être, une manière de dire : "faites ce que je vous dis de faire"

Découvrir la biodiversité avec "Les 12 couleurs indigènes de La Réunion", un livre ludique et interactif

Il se nomme Laurent Rivière, habitant de La Possession. Ce Réunionnais a lancé un ouvrage appelé "Les 12 couleurs indigènes de l'île de La Réunion". Un album illustré et interactif permettant aux enfants de découvrir la richesse sauvage et emblématique de notre île



Vacances et écrans, Mayotte, permis de conduire, prix du pain, jeux des îles

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 17 au vendredi 21 juillet 2023 :

• Lundi 17 juillet - Attention au baby-sitting numérique, il peut nuire à la santé des enfants

• Mardi 18 juillet - Mayotte : privés d'eau potable, les habitants comptent chaque goutte et craignent le pire

• Mercredi 19 juillet - Suspension "automatique" du permis, homicides routiers… et poudre de perlimpinpin

• Jeudi 20 juillet - La grande peur d'une nouvelle envolée des prix des céréales et du pain

• Vendredi 21 juillet - Jeux des îles : le compte à rebours lancé mais les inquiétudes toujours pas levées



En Californie, des algues contaminées font des ravages chez les otaries

Le long des côtes californiennes, Denise Christ est habituée à voir des mammifères marins blessés ou échoués. Mais le nombre sans précédent d'otaries et de dauphins retrouvés morts intoxiqués ces dernières semaines préoccupe fortement cette bénévole.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le sud sous la pluie

Matante Rosina est bien contente d'être dans l'est parce que ce samedi 22 juillet 2023, elle prévoit de la pluie sur le sud de l'île et ce pour toute la journée malheureusement. Et oui, week-end rime avec pluie ces derniers temps. Dans le Nord, les nuages ont envie de stagner un peu mais ne sont pas bien méchants mais ils peuvent (peut-être) menacer le littoral en laissant échapper quelques petites averses.