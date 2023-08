Tickets de caisse, grande distribution, Niger, festival et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi 11 août 2023 : - Échanges, remboursements... un vrai casse-tête pour le consommateur sans ticket de caisse - Les acteurs de la grande distribution attendus pour une commission sur la vie chère - Niger: la Cedeao ordonne le déploiement de sa "force en attente" - Aider les enfants de Madagascar passe aussi par le Festival caritatif rires unis - La pa Météo France i di, sé zot i di - Balade nuageuse et brises légères

Échanges, remboursements... un vrai casse-tête pour le consommateur sans ticket de caisse

Depuis le 1er août 2023, les Réunionnais ont dit au revoir au fameux ticket de caisse papier. Une mesure prise au nom de l'écologie. Le geste se veut écologique en termes d'économie de papier, mais son efficacité reste à démontrer. De plus, ce bout de papier est un repère pour beaucoup de consommateurs, pas forcément prêts à s'en défaire D'autant qu'en cas d'erreur sur le produit. Et quid des données personnelles enregistrées ?

Les acteurs de la grande distribution attendus pour une commission sur la vie chère

Dans le prolongement du Comité interministériel des Outre-Mer (CIOM) et du rapport parlementaire sur le coût de la vie dans les Outre-mer, l'Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) a présenté ses propositions pour lutter plus efficacement contre la vie chère. Pour la première fois, les acteurs de la grande distribution à La Réunion participeront à une prochaine commission pour comprendre les différences de prix entre La Réunion et l'Hexagone. En 2022, le coût de la vie était 9% plus cher à La Réunion que dans l'Hexagone. Le prix de l'alimentaire, lui, a atteint 38%.

Niger: la Cedeao ordonne le déploiement de sa "force en attente"

La Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cedeao) a ordonné jeudi le déploiement d'une "force en attente" pour restaurer l'ordre constitutionnel au Niger, et qui devrait intervenir "dans les plus brefs délais", selon le président ivoirien Alassane Ouattara.

Aider les enfants de Madagascar passe aussi par le Festival caritatif rires unis

Utiliser l’humour pour unir et rassembler, c’est l’objectif que s’est lancé la première édition du festival caritatif Rires Unis à La Réunion. Ce vendredi 11 août 2023 un plateau de six artistes engagés seront sur la scène du Café Culturel de La Cerise de Saint-Paul à 19h30. Initiées par les humoristes Fanny de Loze et Océane Huertas, le festival caritatif a pour but de recueillir des fournitures scolaires pour les enfants de Madagascar

La pa Météo France i di, sé zot i di - Balade nuageuse et brises légères

Ce matin du vendredi 11 août 2023, Matante Rosina a sorti son chapeau, pas un nuage en vue sur la majeure partie de l'île. En revanche, à midi sonne l'heure des nuages de pente et laissent échapper quelques gouttes dans les Hauts de l'Ouest. Les rayons du soleil font de la résistance sur le bord de mer. Le vent a pris un jour de repos aujourd'hui apparemment.