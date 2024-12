Chido, Bayrou, Noël, rétro et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce samedi 14 décembre 2024 : - Cyclone Chido : Mayotte se réveille en alerte rouge cyclonique - Nommé à Matignon, Bayrou au pied d'un "Himalaya de difficultés" - Entre repas, cadeaux et inflation, les Réunionnais.es essayent de préparer au mieux les fêtes de fin d'année - Rétro - Taxis, médicaments, accident mortel, Chido et Mayotte - La pa Météo France i di, sé zot i di - Agitez vos éventails !

Cyclone Chido : Mayotte se réveille en alerte rouge cyclonique

Mayotte est en alerte rouge cyclonique depuis ce vendredi 13 décembre 2024 à 22h (23h à La Réunion) en raison du passage du cyclone Chido. Le système se situait à X km des côtes mahoraises à 23h ce vendredi. Des fortes rafales de vent à plus de 180km/h sont attendues, ainsi que des vagues significatives et une surélévation de la mer. L'archipel n'a plus connu une telle menace cyclonique depuis 1984

Nommé à Matignon, Bayrou au pied d'un "Himalaya de difficultés"

Il se dit devant "un Himalaya de difficultés": après d'intenses tractations, François Bayrou a été nommé vendredi à Matignon par Emmanuel Macron, mais le plus dur débute alors que le pays reste englué dans une crise politique majeure et peine à se doter d'un budget.

Entre repas, cadeaux et inflation, les Réunionnais.es essayent de préparer au mieux les fêtes de fin d'année

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Entre repas à préparer, cadeaux à offrir et augmentation des prix, les Réunionnais.es jonglent en essayer de préparer au mieux ces incontournables rendez-vous festifs. Un objectif pas toujours facile à réaliser.

Rétro - Taxis, médicaments, accident mortel, Chido et Mayotte

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 9 décembre au vendredi 13 décembre 2024:

• Lundi 9 décembre - Transport sanitaire : en colère, les taxiteurs de La Réunion passent à l'action

• Mardi 10 décembre - Pharmacie : vente libre interdite pour huit médicaments anti-rhume dangereux

• Mercredi 11 décembre - Le Tampon : un piéton décédé après une collision avec une voiture

• Jeudi 12 décembre - Chido est devenu cyclone tropical intense, Mayotte en pré-alerte cyclonique

• Vendredi 13 décembre - Chido : Mayotte en alerte orange à 7 heures, les établissements scolaires fermés, la population doit "se préparer"

La pa Météo France i di, sé zot i di - Agitez vos éventails !

Pour Matante Rosina, le week-end s'annonce bien. Elle active son éventail et met son bob. Il va faire chaud ce samedi 14 décembre 2024. Le mercure du thermomètre grimpe un peu plus aujourd'hui. Le ciel reste bleu au-dessus des sommets. Le vent souffle jusqu'à 50 km/h dans le sud sauvage.