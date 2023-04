Chaleur, athlétisme, santé, Run-Ball et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 20 avril 2023 : - Face au réchauffement climatique, La Réunion suffoque (presque) - Meeting de Saint-Denis : du beau monde sur la piste d'athlétisme de Champ Fleuri - Les bisphénols dans les produits plastiques sont dangereux, alerte l’UFC-Que Choisir - Le Port : le Run-Ball croule (déjà) sous les demandes d'inscriptions - La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo capricieuse

Face au réchauffement climatique, La Réunion suffoque (presque)

Vous ressentez un sentiment de chaleur étouffante et d'humidité en ce mois d'avril… C'est tout à fait normal. Du moins, presque. Si cette sensation est normale, c'est en raison des températures à un niveau plus élevé que la normale en cette période. Là où ce n'est pas normal, c'est qu'à l'aube de l'hiver austral, et à l'aube des années à venir, les températures seront de plus en plus en hausse

Meeting de Saint-Denis : du beau monde sur la piste d'athlétisme de Champ Fleuri

Ce samedi 22 avril 2023, le meeting d'athlétisme revient à Saint-Denis. Dès 15h, le stade Marc Nasseau à Champ Fleuri accueillera des athlètes réunionnais mais également des délégations venues de l'océan Indien et de Métropole pour une compétition conviviale. Une 13ème édition organisée avec les jeux des îles en loigne de mire (Photo www.imazpress.com)



Les bisphénols dans les produits plastiques sont dangereux, alerte l’UFC-Que Choisir

Quelle dose de bisphénol A, l'un des principaux perturbateurs endocriniens, représente réellement un danger pour la santé ? Deux agences sanitaires de l'Union européenne (UE) ont exprimé mercredi un désaccord catégorique. Ce désaccord s'inscrit dans un contexte sensible, où ce type d'avis sanitaire sert de base aux débats sur le degré de contraintes à imposer à l'industrie, notamment agroalimentaire. En France, l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir s'est, à ce titre, saisie de l'avis de l'EFSA pour réclamer l'interdiction de tous les bisphénols et non seulement le A.

Le Port : le Run-Ball croule (déjà) sous les demandes d'inscriptions

Ce ne seront pas 120 mais 210 jeunes qui pourront dribler avec la trentaine de basketteurs professionnels qui évolueront au camp Run-Ball du lundi 3 juillet au vendredi 7 juillet 2023. En effet, devant l'engouement provoqué par cet événement sportif, ligue de basketball réunionnaise (LBBR) a annoncé doubler la capacité d'accueil des marmailles en ouvrant le complexe de l'Oasis au Port. Un succès "inattendu" pour Johan Guillou, président de la LBBR (Photo rb/www.imazpress.com)

La pa Météo France i di, sé zot i di - Une météo capricieuse

Ce jeudi 20 avril 2023, Matante Rosina consulte sa boule de cristal et nous fait part de ses prévisions météorologiques pour le Sud. D'après elle, le Sud se réveille sous quelques averses résiduelles, mais le ciel va vite s'éclaircir ! Au fil des heures, le soleil va pointer le bout de son nez. Mais attention, ne baissez pas votre garde, car des nuages font leur apparition sur les pentes, et ils vont causer quelques averses par-ci, par-là. Ça risque de se généraliser à l'intérieur et de déborder sur le littoral. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des nuages bien costauds avec des averses vont affluer sur la côte Est de l'île. Les parapluies seront de rigueur.