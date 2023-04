Wuambushu, don du sang, handicap, Jap'animés et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 27 avril 2023 : - Derrière Wuambushu, le refus de l'Etat d'agir avant qu'il ne soit trop tard - À La Réunion, l'Établissement français du sang tire la sonnette s'alarme pour le mois de mai - Handicap : Macron annonce 1,5 milliard d'euros pour améliorer l'accès des lieux publics - Saint-Pierre : le festival Jap'animés prêt à accueillir son public - La pa Météo France i di, sé zot i di - Si ou sa dan lé o, oubli pa zot palto

Derrière Wuambushu, le refus de l'Etat d'agir avant qu'il ne soit trop tard

Alors que l'opération Wuambushu avance difficilement à Mayotte, la colère continue de gronder du côté de la population aussi bien mahoraise que comorienne. Une situation qui n'a rien d'étonnant, alors que l'archipel est laissé à l'abandon depuis de – très – nombreuses années. Entre tensions communautaires, population abandonnée par les pouvoirs publics, institutions qui tombent en lambeaux et conflits diplomatiques, nul ne peut s'étonner des violences qui émaillent le territoire depuis désormais plusieurs années.

À La Réunion, l'Établissement français du sang tire la sonnette s'alarme pour le mois de mai

Un appel à la mobilisation est lancé par l'Établissement Français du sang (EFS) de La Réunion pour répondre au mieux aux besoins des malades avant le mois de mai, un mois pendant lequel les collectes de sang seront fortement impactées par plusieurs jours fériés. Après un pic de mobilisation en début d'année, le nombre de donneurs est en baisse depuis plusieurs jours.

Handicap : Macron annonce 1,5 milliard d'euros pour améliorer l'accès des lieux publics

Fauteuils roulants remboursés à 100%, administrations "plus à l'écoute", gares accessibles: le président Emmanuel Macron a présenté mercredi une série de mesures pour améliorer la vie quotidienne des personnes en situation de handicap, dont une enveloppe d'un milliard et demi d'euros afin de rendre plus accessibles les lieux publics, des annonces accueillies fraîchement par les associations.

Saint-Pierre : le festival Jap'animés prêt à accueillir son public

Le samedi 29 avril 2023, la ville de Saint-Pierre accueille le festival dédié aux Mangas "Jap'animés". Il aura lieu de 10h à 22h à l'espace Moulin à Café de la Ravine des Cabris. L'entrée y sera gratuite. Au programme : projection de films d'animation, rétro gaming, conférence, exposition et dédicaces.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Si ou sa dan lé o, oubli pa zot palto

Matante Rosina se sent mieux ce jeudi 27 avril 2023. Les températures sont moins chaudes que ces derniers jours. Elle pense que l'hiver commence à pointer le bout de son nez, enfin. Si vous allez dans les hauts, pensez à amener votre veste, il va faire frais. Sur la côte, le ciel reste bleu et dans les hauts quelques nuages s'invitent. Matante Rosina prévient qu'il est possible qu'il y ait quelques averses vers le nord-ouest de l'île.