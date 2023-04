Réforme des retraites, mobilisation, Brésil, Jazz et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 6 avril 2023 : - Réforme des retraites : une réunion éclair pour zéro résultat - Retraites : après une réunion qui a tourné court, les syndicats se donnent rendez-vous dans la rue - Quatre enfants tués à la hache dans une crèche au Brésil - Sélène Saint-Aimé : du jazz au Théâtre sous les arbres et au Séchoir - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps après la pluie

Réforme des retraites : une réunion éclair pour zéro résultat

Les syndicats avaient prévenu : si Elisabeth Borne restait sourde à leurs revendications concernant la réforme des retraites, la réunion prévue entre la Première ministre et l’intersyndicale tournerait court. Sans surprise, la rencontre n’aura duré qu’une heure. Inflexible sur le départ de l’âge à la retraite, Elisabeth Borne semble toujours aussi hors-sol, estimant qu’elle « n’envisage pas d'avancer sans les partenaires sociaux »…alors même que c’est ce qui a été fait tout au long de ces derniers mois.

Retraites : après une réunion qui a tourné court, les syndicats se donnent rendez-vous dans la rue

Ce jeudi 6 avril 2023, marque l’acte 11 de la mobilisation contre la réforme des retraites voulue par l’exécutif. Un gouvernement toujours sourd aux requêtes de la majorité des Français. Et ce, ce n’est pas la réunion avortée de ce mercredi avec Élisabeth Borne qui arrange les choses, bien au contraire. Ce qui est certain, c’est que les syndicats ne vont pas jeter l’éponge de sitôt, réclament de concert le « retrait » de la réforme.

Quatre enfants tués à la hache dans une crèche au Brésil

Une crèche du sud du Brésil a été le théâtre de scènes d'horreur mercredi, quand un homme de 25 ans y a fait irruption et tué quatre enfants à la hache, dans un pays où les attaques dans des écoles se sont multipliées ces dernières années.

Sélène Saint-Aimé : du jazz au Théâtre sous les arbres et au Séchoir

Sa musique jazz est empreinte d’un souffle dramatique, imprégné des traditions noires qu’elle explore depuis ses débuts. La contrebassiste française Sélène Saint-Aimé, fruit d’un métissage martiniquais et franco-ivoirien, trace son chemin personnel et son identité musicale au gré de ses voyages et multiples rencontres. Elle fait escale sur notre petit bout de France de l’océan Indien au Théâtre sous les Arbres ce jeudi soir, et le lendemain au Séchoir.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Le beau temps après la pluie

Matante Rosina voit comme d'habitude un début de journée pluvieux dans l'est ce jeudi 6 avril 2023. Mais pour le reste de la journée elle prévoit de belles conditions météorologiques. Dans l'après-midi, quelques pluies peuvent tomber mais se concentrent uniquement sur les reliefs. Le temps est chaud et humide, avec des températures maximales qui peuvent atteindre 31°C.