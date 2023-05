Labourdonnais, lampadaires, journaliste tué, Komidi Festival et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 10 mai 2023 : - Statue de Mahé de Labourdonnais : déplacer ou ne pas déplacer, là est la question - Innovation réunionnaise : de nouveaux lampadaires pour un éclairage public écologique et économique - Le journaliste de l'AFP Arman Soldin tué dans une frappe de roquettes dans l'est de l'Ukraine - À La Réunion, Guillaume Meurice bat la campagne - La pa Météo France i di, sé zot i di - Le matin, de l'humidité dans l'est, du soleil ailleurs

Statue de Mahé de Labourdonnais : déplacer ou ne pas déplacer, là est la question

Dans le cadre de la réhabilitation du square Labourdonnais à Saint-Denis, la mairie de Saint-Denis a annoncé son intention de déplacer la statue de Mahé de Labourdonnais, gouverneur esclavagiste et personnage très controversé de l'Histoire de l'île. La statue sera ensuite placée dans la cour de la caserne Lambert (Saint-Denis) après restauration. Le projet a reçu l'aval du ministère de la Culture, mais la commission permanente du conseil régional a annoncé ne pas validé le financement du projet via les fonds européens. L'annonce a aussi soulevé le mécontentement de deux associations

Innovation réunionnaise : de nouveaux lampadaires pour un éclairage public écologique et économique

Alors que la question de l'éclairage public est au centre des préoccupations dans un contexte de transition énergétique, l'entreprise Runtech a mis en place des nouveaux luminaires autonomes, économiques et respectueux de l'environnement. Cette innovation vise à réduire la facture énergétique des communes mais aussi préserver l'environnement en protégeant de la pollution lumineuse les espèces endémiques de La Réunion tels que les pétrels.



Le journaliste de l'AFP Arman Soldin tué dans une frappe de roquettes dans l'est de l'Ukraine

Le coordinateur vidéo de l'Agence France-Presse en Ukraine, Arman Soldin, a été tué mardi après-midi lors d'une attaque de roquettes Grad dans l'est de l'Ukraine, selon des journalistes de l'AFP l'accompagnant.



À La Réunion, Guillaume Meurice bat la campagne

Après "Meurice 2022", place à "Meurice 2027" où Guillaume Meurice se représente à la fonction suprême. Un nouveau one-man-show entre droit d'expression et devoir d’impertinence agrémenté de quelques petites touches locales qui ne manqueront pas de faire réagir à découvrir cette semaine dans le cadre du Komidi festival. Rencontre…



La pa Météo France i di, sé zot i di - Le matin, de l'humidité dans l'est, du soleil ailleurs

Ce mercredi 10 mai 2023, Matante Rosina nettoie bien sa boule de cristal pour y voir un peu plus clair. En se concentrant elle y voit de la pluie, le matin, dans l'est et du soleil ailleurs. Dans l'après-midi, en se rapprochant sur sa boule de cristal, elle voit que la pluie va tomber du côté des pentes de l'ouest. Elle note quelques rafales de vent sur les côtes Nord-Est et Sud-Ouest.