Hiver, Alice Lemoigne, syndicats à Matignon, Darmanin et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 17 mai 2023 : - L'hiver porté disparu, l'été prolonge son séjour - Alice Lemoigne, double championne du monde de longboard, vise désormais les JO - Les syndicats à Matignon, retrait de la réforme des retraites et salaires au menu - Interpellé par Jean-Hugues Ratenon, Gérald Darmanin parle de la "Plaine les Palmiers" et répond à côté de la plaque - La pa Météo France i di, sé zot i di - Temps gris et humide

Où est l'hiver ? Est-il en retard ? L'été joue-t-il toujours les prolongations ? Dans les bas on transpire encore à grosses gouttes. Dans les Hauts, même si le ti palto s'impose parfois en fin de journée, il ne fait pas grand froid. Du ressenti tout cela. Pas du tout. "Les températures restent largement au-dessus des normales saisonnières sur la première quinzaine du mois d'avril" confirme Météo France. Un record de chaleur a même été battu en mai. L'hiver devrait finalement arriver dans les prochains jours.

Alice Lemoigne a réalisé l'exploit ce dimanche 14 mai 2023 en remportant pour la deuxième fois consécutive le titre de championne du monde de longboard. Une nouvelle médaille à ajouter à son palmarès déjà impressionnant. Double championne du monde, septuple championne d'Europe, quintuple championne de France…Rien ne semble arrêter la surfeuse réunionnaise, qui vise désormais une possible médaille d'or aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028 – à condition que le longboard soit sélectionné parmi les disciplines. Imaz Press s'est entretenu avec la championne, à la veille de son retour à La Réunion



Force ouvrière et la CFDT ont ouvert le bal mardi de nouvelles rencontres syndicales à Matignon, avec toujours comme revendication l'abrogation de la réforme des retraites, objet d'une proposition de loi de l'opposition que le gouvernement entend torpiller.

Lors de la séance de questions au gouvernement ce mardi 16 mai 2023, le député Jean-Hugues Ratenon a interpellé la Première ministre Elisabeth Borne suite à son séjour de trois jours à La Réunion. Dans cette intervention, il a notamment dénoncé le mépris dont elle et ses ministres ont fait preuve face à la presse locale, mais aussi le peu de mesures annoncées lors de cette visite. C'est Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, qui lui a répondu. Et non sans être complètement à côté de la plaque.

Matante Rosina sort son parapluie ce mercredi 17 mai 2023. En effet, elle voit un ciel chargé en nuages gorgés de pluie aujourd'hui et sur toute l'île. Il pourrait même y avoir quelques coups de tonnerre du côté du volcan. Le soir, le ciel devrait être dégagé avec une nuit étoilée.