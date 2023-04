Joyeuses Pâques, Taïwan, insolite, préhistoire et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche 9 avril 2023 : - Joyeuses Pâques zot tout et attention aux excès de chocolat - En dépit des tensions, des touristes chinois imperturbables près de Taïwan - Diamant rose, "Macron démission", payer pour se faire cuire ses pâtes - Des gravures préhistoriques contemporaines de Lascaux mises au jour aux portes de la Camargue - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel couvert

Joyeuses Pâques zot tout et attention aux excès de chocolat

Ce dimanche 9 avril 2023, La Réunion célèbre la fête pascale. Pour les chrétiens ce dimanche est un jour de célébration religieuse qui met fin à une période de carême durant laquelle les Chrétiens se sont préparés. Pour le reste de la population, Pâques symbolise surtout la chasse aux œufs en chocolat…

En dépit des tensions, des touristes chinois imperturbables près de Taïwan

Sur la côte chinoise, au point géographique le plus proche de Taïwan, des touristes prennent samedi le soleil et des selfies, indifférents aux tensions avec l'île et aux exercices militaires de Pékin en cours.

Diamant rose, "Macron démission", payer pour se faire cuire ses pâtes

Vous avez demandé le menu du zot lé pa payé pou kroir de cette semaine du lundi 3 avril au vendredi 7 avril le voici : Le diamant "le plus rare parmi les rares" va être mis aux enchères à New York, pour la modique somme de 35 millions de dollars. Pendant son concert, la chanteuse Girl in Red souhaite que ses fans lui apprennent quelques mots de français , la foule lui crie "Macron démission". Un restaurant à Lyon propose de faire cuire ses nouilles soi-même en payant une somme plus important que le paquet de nouilles vendus en supermarché. Le ridicule ne tue pas, heureusement.

Des gravures préhistoriques contemporaines de Lascaux mises au jour aux portes de la Camargue

Des gravures représentant des chevaux et une vulve, contemporaines des célèbres ornements de la grotte de Lascaux, ont été mises au jour sur le site d'un campement de chasseurs préhistoriques dans le sud de la France, ont annoncé jeudi des préhistoriens.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un ciel couvert

Pour ce dimanche 9 avril 2023, Matante Rosina pense que le temps sera plutôt couvert avec peu d'éclaircies. Elle pense qu'il n'y a aura pas de pluie mais au cas où elle vous conseille de ramasser votre linge, sa boule de cristal peut (encore) lui jouer des tours.