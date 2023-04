Érosion, esclavage, Marseille, "l'Exception" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 11 avril 2023 : - À La Réunion, l’érosion s'accélère sous l'effet du dérèglement climatique - Les musées face à l'esclavage : le défi de réconcilier les récits sur un patrimoine commun - À Marseille, six corps retrouvés, l'espoir s'amenuise - Au Théâtre des sables, « l’Exception » pour penser hier et aujourd’hui - La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du soleil

À La Réunion, l’érosion s'accélère sous l'effet du dérèglement climatique

En France, l’érosion des côtes s’accélère sous l’effet du dérèglement climatique. Dans le Nord du pays, dans la Somme, des pans entiers d’une falaise se sont même effondrés en quelques jours. Un phénomène qui n’épargne pas non plus La Réunion

Les musées face à l'esclavage : le défi de réconcilier les récits sur un patrimoine commun

Le symposium international intitulé : « Les musées face à l’esclavage : le défi de réconcilier les récits sur un héritage commun » démarre ce mardi 11 avril 2023 à La Réunion. Pendant six jours, des universitaires et spécialistes du monde entier participeront à des conférences et des tables rondes autour de cette thématique. L’occasion aussi de rendre hommage à Toussaint Louverture, figure emblématique de l’indépendance haïtienne.

À Marseille, six corps retrouvés, l'espoir s'amenuise

Lundi à la nuit tombée, les marins-pompiers poursuivaient leur course contre la montre, près de 48 heures après l'effondrement d'un immeuble dans le centre de Marseille. Et l'espoir de retrouver des survivants s'amenuisait, après la découverte de six corps sans vie.

Au Théâtre des sables, « l’Exception » pour penser hier et aujourd’hui

Issue du livre de Ruth Klüger « Refus de témoigner », « L’Exception » est un témoignage qui n’est pas sans rappeler le parcours de Simone Veil. Jacky Katu a su tirer l’essence de ce drame pour nous faire comprendre le calvaire de cette petite fille déportée - incarnée magistralement par Sandra Duca -, née en 1931 à Vienne en Autriche, qui n’acceptait pas le dictat d’un fou dont l’obsession était d’éradiquer tous les juifs. À voir d’urgence pour ne pas oublier…

La pa Météo France i di, sé zot i di - Encore du soleil

Ce mardi 11 avril 2023, Matante Rosina va se reposer un peu sur sa varangue avant d'aller s'occuper de ses orchidées dans sa serre. Elle met son bob pour ne pas attraper de coups de soleil ni d'insolation. Vous l'aurez compris, elle pense que la journée va être bien ensoleillée. Dans l'après-midi, une petite brise se fait sentir et la chaleur est plus supportable.