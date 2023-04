CGTR métallurgie, sénatoriales, Bleues, Réunion Métis et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 12 avril 2023 : - La sécurité sociale réclame plus de 94.000 euros à la fédération métallurgie de la CGTR - A quoi servent sénatrices et sénateurs (à part voter pour la réforme des retraites) - Les Bleues de Renard s’offrent les championnes olympiques à trois mois du Mondial - Réunion Métis : le festival cherche des talents pour sa prochaine édition - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et ensoleillé

La sécurité sociale réclame plus de 94.000 euros à la fédération métallurgie de la CGTR

La caisse générale de sécurité sociale (CGSS) réclame à la fédération métallurgie, auto-moto de la CGTR plus de 94.000 euros de cotisations sociales impayées. Les dettes se sont accumulées de janvier 2017 à décembre 2022. Cette branche de la confédération syndicale était alors dirigée par Jacques Bhugon, élu secrétaire général du syndicat en juin 2021. L'affaire provoque un profond malaise au sein de la CGTR en pleine période de lutte cruciale contre la réforme des retraites. Pour rappel, ce syndicat est une confédération au sein de laquelle se trouvent plusieurs fédérations syndicales autonomes dans leur gestion, notamment celle se rapportant à leurs finances.

A quoi servent sénatrices et sénateurs (à part voter pour la réforme des retraites)

C’est loin des regards que les élections sénatoriales se préparent à La Réunion. Prévu pour septembre, le vote n’intéresse finalement que peu de personnes en dehors du microcosme politique réunionnais. Et pour cause : beaucoup ignorent le rôle même des sénateurs et sénatrices. Rien de surprenant, quand on observe le bilan de nos élus péi, lesquels ont tous voté en faveur de l'allongement de l'âge de départ à retraite

Les Bleues de Renard s’offrent les championnes olympiques à trois mois du Mondial

La lune de miel continue. L’équipe de France d’Hervé Renard a décroché un premier succès référence à trois mois du Mondial féminin en dominant les championnes olympiques canadiennes (2-1), mardi au Mans, un choc riche d’enseignements pour le nouveau sélectionneur.

Réunion Métis : le festival cherche des talents pour sa prochaine édition

L'association Réunion Métis commence la préparation du festival qui se tiendra du 1er au 3 décembre 2023 à Saint-Paul. Un appel à projets et aux portfolios est lancé jusqu'au 7 mai à minuit. Installations artistiques, interventions urbaines et performances sont appelés à se manifester pour participer à l'évènement qui a réuni en 2021 près de 25 000 festivaliers et 156 artistes en trois soirées.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps sec et ensoleillé

Ce mercredi 12 avril, Matante Rosina ne quittera pas sa capeline de la tête, ni son salon bien ventilé. Certes le temps s'annonce ensoleillé, mais très sec. Trop sec pour que Matante puisse sortir dehors. Dans l'après-midi, peut-être, elle pourra envisager alé bat karé car quelques nuages devraient faire leur apparition.