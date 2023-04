18 mois de prison dont 6 avec sursis requis à l'encontre du pompier poursuivi pour agression sexuelle

Ce vendredi 31 mars, comparaît devant le tribunal de Champ-Fleuri (Saint-Denis), un pompier poursuivi pour agression sexuelle lors d’une intervention. Le 17 février, l’audience a été renvoyée suite à une demande de complément d’informations. Il lui est reproché d’avoir agressé sexuellement une jeune femme alors qu’elle se trouvait à bord d’un Véhicule de secours et d’assistance à victime (VSAV). 18 mois de prison dont 6 avec sursis ont été requis à son encontre. Cet après-midi, le parquet a requis une peine de 18 mois de prison dont 6 mois de sursis probatoire, avec obligation de soins, à son encontre. De plus, pour le parquet, le mis en cause doit être empêché de porter secours aux citoyens, et doit donc être interdit de reprendre son activité de sapeur-pompier volontaire. Le délibéré sera rendu le 21 avril prochain.

Le vendredi 17 février, alors que le pompier volontaire était déféré devant le tribunal de Champ-Fleuri, un complément d'informations est ordonné afin que des précisions soient apportées sur le parcours et la personnalité du prévenu et de la victime.

Le mardi 14 février, alors qu’il est en intervention, ce pompier volontaire de 57 ans aurait agressé sexuellement une femme alors qu'elle était transportée en Véhicule de secours et d'assistance à victime (VSAV) jusqu'au Centre hospitalier (CHOR) de Saint-Paul. Il avait été placé en garde à vue par les gendarmes de Saint-Paul. L’homme a reconnu l’agression lors de sa garde à vue.

Avant son dépôt de plainte, la victime présumée aurait alerté les médecins de l'hôpital qui ont à leur tour donné l'alerte aux gendarmes saint-paulois. Ces derniers se sont rendus à la caserne où un test d'alcoolémie sur l'agresseur présumé s'est avéré positif.

L’homme n’est pas inconnu de la justice. « Le prévenu étant en sursis probatoire » indiquait le procureur, étant déjà sous le coup de trois condamnations, notamment pour des menaces de mort.

Le pompier volontaire âgé de 57 ans avait déjà été mis à pied en 2022 pour des "faits d'alcoolémie sur lieu de service", a indiqué le colonel Frédéric Leguiller, directeur du Sdis de la Réunion. Après un passage devant une commission médicale, ce pompier avait été jugé de nouveau opérationnel et avait repris son service.

