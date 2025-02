Airbags Takata : 35.000 véhicules dangereux, et (toujours) peu de solutions

Une nouvelle réunion s'est tenue ce vendredi 14 février 2025 autour des airbags défectueux Takata. Alors qu'une campagne XXL d'information va débuter à La Réunion, les automobilistes concernés n'ont que peu d'alternatives en attendant de trouver une place chez le garagiste. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

35.000 courriers de rappel ont déjà été renvoyés chez les concernés. "On leur demande de ne plus prendre leur véhicule, et de contacter au plus vite leur concessionnaire pour changer au plus vite ces airbags", a insisté Philippe-Alexandre Rebboah, président du Syndicat du commerce et de l'importation de La Réunion (SICR).







Un "programme inédit" a été mis en place pour traiter au plus vite ces demandes de remplacement. "Pour gérer ce plan d’action nous avons augmenté les effectifs pour, déprogrammé des opérations de maintenance non urgente, modifié les heures d’ouverture des entreprises pour augmenter les plages horaires, et loué des terrains pour augmenter la capacité de traitement et éviter la saturation des concessions", a détaillé Philippe-Alexandre Rebboah.

"Des équipes mobiles vont également être mises en place, ainsi qu'une priorisation des véhicules, pour être livré en priorité, et des desks vont être installés dans les centres commerciaux où des hôtesses informeront les conducteurs."

- Pas d'aide pour ceux qui n'ont pas les moyens -

Mais la galère pour trouver une place chez le garagiste est toujours bien présente. Les acteurs du secteur se donnent "trois à quatre mois" pour remplacer tous les airbags concernés. Les pièces ont été commandées pour être changées depuis le lancement de l'opération "Stop drive", mais il n'y a pas de chiffres sur le stock de ces pièces actuelles à La Réunion.



En attendant, les automobilistes pourront…bénéficier d'un tarif préférentiel chez les loueurs. Pas question donc de prendre en charge le montant de location, et ce malgré un risque connu depuis plusieurs années. Les loueurs n'ont pas non plus de quota de véhicules de location pour les automobilistes.



Quid du trajet maison concession pour éviter accident ? "Soit on arrive à avoir 35.000 dépanneuses, mais c’est impossible, soit on accepte que ça dure plus longtemps. Mais pour le trajet, sur l’assurance, ils sont couverts", a simplement répondu Philippe-Alexandre Rebboah. "Toute proposition pour traiter cette campagne est la bienvenue."

En attendant, nombreux sont les automobilistes qui risquent de continuer à prendre le volant, faute d'alternative, les transports communs de La Réunion étant ce qu'ils sont...

- Plan "inédit" -

Pour l'Etat, ce plan d'action est en tout cas "inédit". "Il faut que chacun et chacune fasse la démarche de vérifier si son véhicule est concerné", a insisté le directeur de cabinet du préfet Vincent Bernard-Lafoucrière.







"Ca fait deux ans que j'ai alerté le ministre des Transports de l'époque, Clément Baune, qui m'avait indiqué que la campagne de rappel était en cours", s'est rappelée la députée Karine Lebon. "Il m'avait surtout dit que la faute incombait aux Ultra-marins qui ne se rendaient pas aux contrôles après la réception de la lettre de rappel. La famille Sauget a reçu cette lettre un an après le décès de Mme Sauget", a-t-elle rappelé. Une enquête parlementaire pourrait être lancée dans le cadre de cette campagne de rappel, "qui a eu des loupés".



- Au moins deux morts et plusieurs blessés à La Réunion pour cause d'airbags défectueux -

Dans la nuit du 30 au 31 janvier 2025, un automobiliste a perdu la vie sur la NRL au niveau de la Grande Chaloupe.après une perte de contrôle lors d'un dépassement.

Le 31 janvier, la Cellule investigation de radio France, apprenait auprès de sources proches de l'enquête que le conducteur présentait des "blessures caractéristiques" d'"explosion d'airbags". Un décès dû à un airbag Takata confirmé à Imaz Press par le parquet de Saint-Denis ce mardi 4 février. La victime conduisait une Honda Jazz de 2003. Ce véhicule faisait l’objet d’un rappel pour airbag dangereux.

La procureure Véronique Denizot a également indiqué qu'elle envisageait l'ouverture d'une information judiciaire.

Le décès de cette personne porte à deux le nombre de victimes à La Réunion des airbags Takata. À La Réunion en 2021, une mère de famille de 39 ans perdait la vie dans un accrochage à la Saline les Bains. Selon plusieurs médias, l'airbag Takata est mis en cause.

Un autre décès pourrait être lié à ces airbags, d'après une enquête France Inter : "Le plus ancien accident identifié remonte à 2016 sur l’île de La Réunion. Le médecin légiste Jean-Marie Berthezène se souvient d’un examen demandé par les gendarmes du Tampon après la mort d’une jeune femme qui roulait à très faible allure", rapportent nos confrères.

Une autre femme réunionnaise a été grièvement blessée par un airbag lors d'un accident pourtant peu violent.

Depuis 2016, jusque-là, au moins 15 personnes ont été tuées par l’airbag de leur voiture en France, dont 14 en Outre-mer.

- Qui est concerné ? -

Si votre véhicule a été construit entre 1998 et 2019 : vérifiez vos courriers ou contactez le constructeur pour vérifier si vous êtes concerné (renseignements sur ce lien). Si oui, contactez au plus vite un réparateur/garagiste de la marque de votre véhicule pour effectuer le changement d’airbags ;

La réparation est gratuite et rapide (immobilisation du véhicule inférieure à une demi-journée).

Cela étant dit, encore faut-il pouvoir effectuer ces contrôles, alors que le délai de changement de l'élément de sécurité défectueux est d'environ un mois et demi à La Réunion.

www.imazpress.com/redac@ipreunion.com