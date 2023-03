Brav-M, trottinette, ONU, "Je lis un livre péi" et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 30 mars 2023 : - Contre les violences policières : plus de 175.000 personnes veulent la peau de la Brav-M - Trottinette électrique : un mode de transport écologique qui peut être dangereux - L'ONU adopte une résolution "historique" pour la justice climatique - "Je lis un livre péi" : une semaine dédiée à la lecture locale - La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des nuages l'après-midi et du vent

Contre les violences policières : plus de 175.000 personnes veulent la peau de la Brav-M

Alors que le comportement de la Brigade de répression de l'action violente motorisée (Brav-M) est de plus en plus décrié chez les manifestants contre la réforme des retraites, une pétition pour demander sa dissolution comptabilise de plus en plus de signatures. En une semaine, plus de 175.000 personnes ont signé cette pétition, publiée sur le site de l’Assemblée nationale. Mise en cause dans un enregistrement pour des propos violents, accusés de violences, les policiers de cette brigade cristallisent toute la colère des manifestants vis-à-vis des forces de l’ordre

Trottinette électrique : un mode de transport écologique qui peut être dangereux

Cela ne vous a certainement pas échappé, sur les routes, les trottoirs, les pistes cyclables, les trottinettes font la loi. La trottinette, nouveau moyen de locomotion en vogue, irrite les automobilistes et autres usagers de la route. Sans plaque d’immatriculation, sans casque ni protection adéquate et parfois même à plusieurs dessus… les usagers de ce deux-roues mettent parfois leur vie en danger et celle des autres. C’est en ce sens que le ministre des transports Clément Beaune souhaite accélérer la sécurité à trottinette.

L'ONU adopte une résolution "historique" pour la justice climatique

Après une bataille "épique" du Vanuatu en première ligne des dévastations liées au réchauffement, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté mercredi sous les applaudissements une résolution "historique" demandant à la justice internationale de clarifier les "obligations" des États dans la lutte contre le changement climatique.

"Je lis un livre péi" : une semaine dédiée à la lecture locale

Cette année encore, l'opération "Je lis un livre péi" revient pour sa septième édition. L'événement se déroulera sur une semaine complète, du 15 au 22 avril 2023. L'édition 2023 de "Je lis un livre péi" aura lieu dans les librairies, les médiathèques, les bibliothèques et les lieux culturels partenaires de l'opération. Des rencontres avec les auteurs et les éditeurs, des dédicaces, des animations et des conférences sont notamment prévues.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Du soleil le matin, des nuages l'après-midi et du vent

Pour ce jeudi 30 mars 2023, Matante Rosina annonce du soleil pour la matinée. Au fil des heures, les nuages ont tendance à se développer sur les pentes. Quelques légères averses font leur retour. Le vent s'invite aujourd'hui. Les rafales peuvent atteindre les 60 km/h dans le sud.