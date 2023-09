Boulangerie : deux franchises pas chères (bientôt) à La Réunion… au détriment du "bon pain"

D'ici quelques mois, deux nouvelles franchises de boulangeries vont venir s'installer à La Réunion. Il s'agit de Marie Blachère et Ange, deux marques venues tout droit de l'Hexagone. Mais alors que la filière boulangerie connaît déjà de nombreuses difficultés – prix des matières premières en hausse, manque de main-d'œuvre – l'arrivée de nouveaux concurrents n'est pas vu d'un très bon œil. D'autant que pour les artisans péi, "le meilleur pain, c'est celui fait maison" (Photo : rb/www.imazpress.com)

Marie Blachère et Ange, voilà deux nouvelles enseignes de boulangerie que vous pourrez bientôt découvrir à La Réunion. Deux nouvelles parmi tant d'autres et surtout parmi les 320 boulangeries-pâtisseries qui existent déjà à La Réunion.

"Ce n'est pas une très bonne chose", note Norbert Tacoun, président de la Confédération des boulangers-pâtissiers de La Réunion. D'autant que selon lui, "ça va être des produits surgelés pas chers mais pas forcément bons".

Pour un boulanger, gérant de trois établissements dans l'île, "on est dans un marché libre, on ne peut pas empêcher les gens d'ouvrir et de développer de nouveaux concepts, mais maintenant on est sur un concept de fabrication qui n'est pas artisanal, qui réduit au strict minimum pour faire en sorte d'aller vite, avec peu de main-d'œuvre pour proposer les prix les plus bas possible, sans tenir compte de la valeur nutritive".

Alors "que nous, artisans – avec ses lettres de noblesse – on va dans l'autre sens, au bout du spectre il y a de la main-d'œuvre avec laquelle on prend le temps, c'est fondamental dans l'industrie".

"Chaque fois qu'un boulanger s'installe à la Réunion ça augmente le chiffre d'affaires", indique de son côté Olivier Lévy, propriétaire de La Case à Pain. "On n'a pas peur de l'arrivée d'autres enseignes."

Des enseignes qu'il ne qualifie pas de boulangeries. "Les trois quarts sont du surgelé ou du réchauffé qui arrivent à La Réunion."

- "Le meilleur pain, c'est celui fait maison" -

Mais du pas cher et du rapide… c'est aussi parfois vers cela que se dirigent les clients, surtout en période d'inflation.

Pour le gérant des trois boulangeries, "il faut comprendre ce que les gens veulent". "Ils en veulent pour leur argent et donc on réfléchit à comment développer la qualité et la diversité des produits pour donner aux personnes une expérience exceptionnelle".

"Notre vision c'est de faire du beau, du bon pour la santé et du bon, tout en gagnant sur les choses pas forcément fondamentales", ajoute-t-il. "Pour faire de bonnes choses il faut du temps." Évoquant une recette de moelleux sans sucre, sans gluten et sans lait, seulement à base d'oléagineux et de lentille. Et pour arriver au résultat voulu, "il a fallu faire une dizaine de tests et faire déguster le gâteau". Au final, "tout le monde a adoré".

"On ne compare pas ce qui n'est pas comparable", lance le propriétaire de la Case à Pain, Olivier Lévy. "On parle d'enseignes métropolitaines qui cherchent le bas marché alors qu'à La Case à Pain on fait des produits de qualité avec des matières premières sélectionnées". "Ce serait comme comparer de l'eau avec du coca", ajoute-t-il.

- La boulangerie, un secteur en difficulté -

Manque de main-d'œuvre, prix des matières premières, à la concurrence de ces franchises moins chères, s'ajoutent les difficultés d'une filière en crise.

"C'est un métier difficile, aux horaires compliqués, à la règlementation plus dure, ce n'est pas facile", nous explique le gérant de trois boulangeries dans l'île.

Des soucis qui – comme dans le secteur de l'hôtellerie-restauration – durent depuis des mois. "C'est compliqué, les gens ne veulent plus travailler, toutefois l'artisanat intéresse plus qu'avant", déclare Olivier Lévy.

À cela s'ajoute le prix des matières premières en hausse. Avec la guerre et la suspension des exportations de céréales par la Russie, les prix à La Réunion se sont envolés pour les artisans boulangers. Dans une boulangerie de Saint-Denis, on évoquait "45% d'augmentation en moyenne, que cela soit sur l'huile, le beurre, la farine, la crème ou encore le sucre".

Lire aussi - La grande peur d'une nouvelle envolée des prix des céréales et du pain

Lire aussi - Boulangerie-pâtisserie : des baguettes plus chères, des gâteaux plus petits et de plus coûteux

ma.m/www.imazpress.com/redac@ipreunion.com