Un incident technique met une nouvelle fois la campagne sucrière à l'arrêt dans l'est

Après l'incident technique survenu début août et celui de jeudi sur l’usine de Bois Rouge, alors que le ministre délégué aux Outre-mer était présent, un nouveau problème est en cours ce samedi 2 septembre 2023. Ces évènements engendrent à chaque fois un arrêt de la campagne sucrière, déjà démarrée en retard. Une situation qui inquiète les planteurs (photo : sly/www.imazpress.com)

Ce matin, un message de la part de Tereos a été reçu par les planteurs leur indiquant que la centrale d'Albioma était tombée en panne dans la nuit. Par conséquent, l’usine sucrière de Bois-Rouge est à l'arrrêt depuis 8 heures, le broyage est interrompu sans plus de nouvelles de l'industriel.

"On a demandé une CMU d'urgence pour voir où est le problème et comment sortir de cette situation. La campagne a déjà pris suffisamment de retard. Avec des arrêts supplémentaires, cela va nous causer encore des pertes" a exprimé Dominique Clain de l'Upna.

Une campagne sucrière en retard et des arrêts intempestifs à même pas un mois de campagne, "c'est quand même très inquiétant quand on voit tous les champs dans l'est qui sont pratiquement encore au pied" ajoute-t-il.

D'année en année, les incidents se répètent sans que rien ne soit fait selon le président de l'Upna.

"L'année dernière c'était le même problème. L'usine était à l'arrêt de nombreuses fois et les cannes étaient transférées sur le bassin du gol, c'était insupportable. On voit que rien n'a été fait, c'est toujours pareil" révèle-t-il.

Lors de la visite de Philippe Vigier jeudi à l'usine de Bois Rouge, une panne était survenue dans la nuit. L'incident avait été réglé assez rapidement. Dominique Clain espère que ce sera le cas cette fois-ci même sans visite de ministre.

"Nous n'avons pas le choix, si ces pannes perdurent il est sûr est certain qu'on ne terminera pas cette campagne" a-t-il conclu.

