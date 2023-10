Drame à La Possession : Abraham Bomela mis en examen pour assassinats et tentatives d’assassinats

Ce lundi 30 octobre 2023, Abraham Bomela, 39 ans, a été présenté au parquet de Saint-Denis dans le cadre de l’ouverture d’une enquête pour assassinats et tentatives d’assassinats. Il a été mis en examen pour ces deux chefs d'accusation puis placé en détention. Sa garde à vue a pris fin ce lundi à 9 heures. Samedi 28 octobre 2023 à la Possession, il a tué sa mère, sa cousine de 5 ans et un agent d'entretien d'une banque où il a fait irruption. Sept autres personnes ont été blessées, dont un militaire de la gendarmerie. Au cours de sa garde à vue il a reconnu sa volonté de tuer "toutes les personnes rencontrées sur son chemin". Une enquête pour assassinats et tentatives d'assassinats est en cours (Photo d'illustration rb/www.imazpress.com)

- Une volonté de tuer -

En présence de son avocat, l'homme a été entendu. Il a reconnu les faits qui lui était reprochés et expliqué "qu’il ne voulait pas que sa mère garde sa cousine et qu’il n’a pas supporté samedi que l’enfant soit de nouveau présente au domicile familial".

Il a ajouté qu'en raison de sa colère, il a récupéré dans sa chambre deux couteaux, et porté avec l’un des coups aux deux victimes, "pour les tuer". "Ensuite, envahi par sa colère, il a menacé son cousin avec son couteau, manqué de le percuter avec son véhicule et pris la fuite, avec la volonté de tuer toutes les personnes rencontrées sur son chemin" a décrit la procureure.

Abraham Bomela "précise avoir, dès son entrée dans l’agence bancaire, immédiatement porté des coups de couteau à l’agent d’entretien présent ; il indique s’être ensuite protégé de l‘intervention à venir des militaires de la gendarmerie, avoir résisté à leur entrée dans les lieux et avoir porté à nouveau des coups de couteau à l’un des militaires, avec la volonté de le tuer, avant d’être maîtrisé" a-t-elle ajouté.

Pour rappel des faits, les premiers actes du mis en cause vont mener au décès de sa mère à la suite de cinq coups de couteau. L'enfant va également décéder de plusieurs coups de couteau. Sur place, un proche des victimes fait les premiers soins.

À 6h45, le premier appel aux gendarmes est passé. À cette heure même, le mis en cause prend la direction du centre-ville de La Possession. Une première personne qui fait son jogging est percutée. La personne - blessée - est hospitalisée. Une seconde personne qui circule à scooter va être blessée, percutée par le véhicule du mis en cause.

Se produiront ensuite des événements sur la rue Sarda Garriga en trois temps. Le véhicule du mis en cause va percuter un véhicule stationné sur le parking blessant une personne qui sera hospitalisée en urgence relative au CHOR, son pronostic vital n'étant pas engagé. La deuxième personne a proximité ne sera pas blessée.

Par la suite, une personne descendra de son véhicule pour porter secours aux blessés. Elle sera elle aussi victime d'une tentative de percussion.

Une autre personne - dont la moto va être percutée par le véhicule du mis en cause devant l'agence bancaire - sera également légèrement touchée au pied. C'est à ce moment là que la course de l'individu se termine.

Il parviendra à entrer dans l'agence bancaire encore fermée au public, dans laquelle se trouve un agent d'entretien. Après avoir reçu des coups de couteau, il décèdera des suites de ses blessures.

Un témoin signalera les faits dans l'agence au centre de la gendarmerie à 6h51.

À partir de 7h05 les gendarmes procèdent à un blocage de la zone et montent un dispositif d'analyse qui va conduire à l'intervention du GIGN qui permettra l'interpellation du mis en cause à 9 heures.

Pendant cette intervention, un militaire du GIGN sera blessé.

- Blessures mortelles par arme blanche -

Les autopsies ont confirmé plusieurs blessures infligées avec une arme blanche, dont une plaie mortelle au poumon ayant provoqué un choc hémorragique pour l'agent d'entretien. Concernant l'enfant âgée de 5 ans, elle révèle plusieurs blessures infligées avec une arme blanche ayant entraîné une hémorragie importante suivie du décès.

L'ensemble des victimes, blessées ou visées par le véhicule du mis en examen ou avec son arme, seront examinées ce mardi par le service de victimologie. Leurs auditions ainsi que celle des témoins ont permis de confirmer le parcours meurtrier entre le chemin boeuf mort et la rue Sarda Garriga tel qu'il avait été décrit samedi quelques heures après les faits.

- Vive émotion -

Suite à ce drame, nombreux sont ceux qui ont exprimé leur émotion.

Les magistrats du ministère public de Saint Denis ont fait part de leur soutien "aux familles endeuillées, aux personnes blessées et à leurs proches, ainsi qu’à celles et ceux qui ont été témoins de certains des faits".

"C’est avec une vive émotion que j’ai pris connaissance des événements tragiques qui ont eu lieu ce samedi matin à la Possession. En mon nom personnel et au nom de l’ensemble du Conseil Régional, j’adresse nos plus sincères pensées aux victimes et aux familles endeuillées" a déclaré la présidente de Région, Huguette Bello.

Cyrille Melchior a lui aussi eu une pensée pour les familles endeuillées. "Je pense à ce malheur qui vient ainsi de s’abattre sur elles. Je suis profondément affligé par ces agissements et je ne peux que condamner ces dramatiques actes de violence et de folie emmenant l’agresseur à s’en prendre également à ces personnes innocentes dans la rue et à blesser un agent des forces de l’ordre" a-t-il communiqué.

- Cellule psychologique -

À la suite de ce drame, une cellule d’écoute et d’appui psychologique, dotée de plusieurs médecins spécialisés, est activée à la mairie de La Possession.

Une zone d’accueil des familles des personnes impliquées a été mise en place à la mairie de la Possession à l’adresse suivante : Rue Waldeck-Rochet.

Une ligne d’appel est mise à disposition au 02 62 22 20 02. Il est rappelé que les numéros 15, 17 et 18 sont exclusivement réservés aux urgences.

