La Possession : l'individu interpellé et placé en garde à vue, trois personnes décédées et six blessés

Ce samedi 28 octobre 2023, un homme s'est retranché dans une succursale bancaire a proximité du supermarché Leclerc de La Possession. Les forces de l'ordre et les secours sont sur place. Selon les premiers éléments, trois personnes sont décédées dont une femme et un enfant, un gendarme et six personnes blessées. L'homme a été interpellé et placé en garde à vue. Pour l'heure, le mobile terroriste n'est pas retenu. Suivez notre direct (Photos : rb/www.imazpress.com)

Suivez le direct de notre journaliste sur place.

10:37 Les forces de l'ordre dressent le déroulé de la matinée Très tôt ce matin, un homme a tué sa mère ainsi que sa nièce à l'arme blanche. Il s'est ensuite dirigé vers le parking de la grande surface de La Possession au volant de sa twingo où il a renversé des personnes sur le parking avant de se rentrancher dans une agence banquaire à proximité. Il y a tué une troisième personne.

10:07 Vanessa Miranville, maire de La Possession, prend la parole "J'apporte tout mon soutien et toutes mes condoléances aux familles des victimes. Je remercie les forces de l'ordre et les pompiers qui sont mobilisés. La mairie met ses moyens en oeuvre en accueillant la cellule psychologique à partir de 14 heures au sein de l'Hôtel de Ville" indique-t-elle.

10:06 Le préfet apporte son soutien aux victimes "Une cellule psychologique va être ouverte. Toutes les personnes pourront être accueillies" indique Jérôme Filippini

09:56 Une enquête ouverte pour assassinat et tentative d'assassinat "La personne soupçonnée a été interpellée et placée en garde à vue. Des médecins légistes vont intervenir pour rencontrer toutes les personnes qui sont victimes de blessure. Des moyens ont été mis en oeuvre pour celles et ceux impliqués, c'est à dire victime collatérale ou témoin des faits" détaille Véronique Denizot. "Au-delà de l'enquête judiciaire, je souhaite exprimer tout mon soutien et toute mon empathie aux familles, à tous ceux qui ont vécu ce drame. Nous mettrons tout en oeuvre les moyens dédiés pour leur apporter tout le soutien."

09:55 Trois personnes décédées, deux adultes et une enfant de huit ans. Un militaire de la gendarmerie a été blessé. Six autres personnes ont éte blessées, à divers degrés, au cours de la matinée. L'assaillant a été très légèrement blessé mais il est en état d'être placé en garde à vue. "Il n'est pas connu pour des faits de radicalisation, mais toutes les pistes vont être étudiées. L'hypothèse terroriste n'est absolument pas retenue pour l'heure, il est beaucoup trop tôt pour établir un mobile" indique la procureure.

09:51 Tenue d'un point presse Un point presse est organisé à la mairie de la Possession après les évènements de ce samedi matin. La procureure, Véronique Denizot, ainsi que le préfet, Jérôme Filippini sont sur place.

09:48 Au moins cinq personnes touchées Cinq personnes auraient été touchées selon les informations de notre journaliste sur place. Une personne serait décédée, une dans un état grave et trois seraient blessées.

09:28 L'individu maitrisé Le forcené a été maitrisé par les forces de l'ordre annonce Vanessa Miranville, maire de La Possession. Le dispositif de sécurité commence a être levé. Si plusieurs personnes semblent avoir été blessé, le bilan officiel n'est pas encore connu.

09:09 Les forces de l'ordre et les secours sont sur place Un important dispositif de sécurité est mis en place à La Possession à proximité du supermarché. Forces de l'ordre et secours poursuivent leurs opérations. Regardez

08:46 Un témoin de la scène s'exprime "Ce matin vers 6h j'étais devant la boulangerie en train d'attendre et une twingo est passée et a foncé à deux reprises sur un homme et une voiture juste en face. Après, il est parti sur le rond point avant de rentrer dans la banque" exprime un témoin présent sur place. "On connait cette personne du quartier mais personne ne frequente ce monsieur" a-t-il ajouté.

08:44 Bonjour et merci de nous retrouver pour ce live. Un homme s'est retranché dans une banque ce samedi 28 octobre à La Possession.