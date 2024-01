Les quatre infos à retenir : carburants, découverte macabre, agriculteurs et Belal

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 30 janvier 2024 - Carburants : les prix vont augmenter dès ce jeudi - Fortes pluies à Saint-Louis : un corps découvert dans la ravine - Colère des agriculteurs : les manifestants rassemblés devant la préfecture - Belal : le coût des dégâts évalué à 100 millions d’euros selon France Assureurs

Carburants : les prix vont augmenter dès ce jeudi

Automobilistes préparez vos portefeuilles, les prix vont augmenter à la pompe dès ce jeudi 1er février 2024. Le litre du super sans-plomb passera de 1,67 euro à 1,68 euro + 1 centime) et celui du gazole passera de 1,33 euro à 1,35 euro (+ 2 centimes). Le prix de la bouteille de gaz reste à 15 euros grâce à l'aide allouée par les collectivités locales.

Saint-Denis : la maire Éricka Bareigts présente ses vœux à la presse et aux influenceurs

Tradition oblige, la maire de Saint-Denis, Éricka Bareigts présente ses voeux à la presse et aux influenceur.euse.s ce mardi 30 janvier 2024 à la mairie de Saint-Denis. L'occasion pour l'élue de faire le point sur l'année écoulée et de présenter les grands projets en court pour 2024 et pour les années à venir. "Le bonheur", tel est le projet politique de la ville de Saint-Denis que rappelle la maire Ericka Bareigts.

Fortes pluies à Saint-Louis : un corps découvert dans la ravine

À Saint-Louis ce mardi 30 janvier 2024, un corps a été découvert dans la ravine, enchevêtré dans des branchages. Pour l'heure, les PGHM est sur place afin de récupérer la dépouille en vue de l'héliporter. Une identification du corps sera ensuite effectuée par les enquêteurs.

Colère des agriculteurs : les manifestants rassemblés devant la préfecture

Après une première journée de mobilisation lundi 29 janvier 2024 à l'appel de l'UPNA, une seconde action a lieu ce mardi à l'appel de la FDSEA, des Jeunes agriculteurs et de la CGPER. Des rassemblements ont lieu à Saint-Pierre et à Saint-Denis. Comme dans l'Hexagone, les revendications des agriculteurs portent sur "la défense des intérêts du milieu agricole toutes filières confondues". Après avoir été reçus en préfecture, les syndicats annoncent qu'un nouveau rendez-vous est prévu demain avec le préfet de La Réunion.

Belal : le coût des dégâts évalué à 100 millions d’euros selon France Assureurs

Il y a de cela plus d'une semaine, La Réunion était frôlé de près par le cyclone Belal. Vents forts, fortes pluies, routes inondées, radiers submergés, maisons dévastées, cultures détruites... les dégâts sont nombreux pour l'île. En tout, et selon France Assureurs qui dévoile les chiffres ce mardi 30 janvier 2024, le cyclone a occasionné plus de 42.000 sinistres pour un coût global de 100 millions d'euros. Il s’agirait du deuxième cyclone le plus coûteux pour La Réunion après le cyclone Dina qui avait touché l’île en 2002 et dont le total des dommages avait atteint 169 millions d’euros.