Les quatre infos à retenir : Saint-Benoît, Belal, Cilaos, et Outre-mer

BONSOIR - À la une de ce vendredi soir 9 février 2024 : - Saint-Benoît : 52 enfants et adultes incommodés dans une école maternelle - Belal : reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour cinq communes supplémentaires - La Région Réunion débloque un million d'euros pour les entreprises de Cilaos - Ministère des Outre-mer : au revoir Vigier… bonjour Marie Guévenoux

Saint-Benoît : 52 enfants et adultes incommodés dans une école maternelle

Au moins une cinquantaine d'enfants et adultes ont été pris en charge ce vendredi matin 9 février 2024 à l'école maternelle André Hoareau de Saint-Benoît. Les victimes se plaignent de démangeaisons et de problèmes respiratoires. La préfecture a activé le plan "nombreuses victimes". Un important dispositif de secours a été déployé. À cette heure, deux personnes ont été hospitalisées en urgence relative (l’une pour douleurs et vomissements et la seconde pour des examens complémentaires). L’école maternelle André Hoareau reste fermée jusqu’à nouvel ordre. Ce mardi du produit anti-fourmis avait été pulvérisé au sein de l'établissement



Belal : reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour cinq communes de plus



Ce vendredi 9 février 2024, l'état de catastrophe naturelle est reconnu pour cinq communes supplémentaires suite au passage du cyclone Belal. Cinq communes pour lesquelles, le 23 janvier - lors de la publication du décret au - Journal Officiel, le phénomène d'inondations et de coulées de boues n'avait pas été relevé. Désormais, c'est chose faite. Les communes concernées sont : les Avirons, L’Étang-Salé, Petite-Île, Saint-Leu et Trois-Bassins

La Région Réunion débloque un million d'euros pour les entreprises de Cilaos

Réunie ce vendredi 9 février 2024 sous la présidence d’Huguette Bello, la commission permanente de la Région Réunion a voté un dispositif de "soutien exceptionnel d'une valeur d'un million d'euros pour la relance économique des entreprises de Cilaos impactées par la fermeture de la Route Nationale 5, suite au cyclone Belal".

Ministère des Outre-mer : au revoir Vigier… bonjour Marie Guévenoux

Marie Guévenoux, 47 ans, est depuis ce jeudi 8 février 2024 notre nouvelle ministre déléguée chargée des Outre-mer, sous la houlette du ministère de l'Intérieur. C'est ce vendredi qu'elle fait son entrée à Oudinot, prenant la place de Philippe Vigier après seulement six mois de mandature. Pouvoir d'achat, crise sociale à Mayotte, logement… autant la prévenir, de très nombreux dossiers l'attendent.