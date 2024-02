Les quatre infos à retenir : Saint-Leu, Badinter, politique et judo

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi soir 14 février 2024 : - Saint-Leu : plateaux presque vides et enfants affamés à la cantine... la mairie regrette un "incident déplorable" - Mort de Robert Badinter : magistrats et avocats de La Réunion lui rendent - Rentrée politique et élections européennes pour une plateforme de gauche - Judo : une triple championne d’Europe à la Réunion lundi

Saint-Leu : plateaux presque vides et enfants affamés à la cantine... la mairie regrette un "incident déplorable"

Ce mardi 13 février 2024, le repas - du moins ce qui se trouvait dans les plateaux - qui a été servi aux élèves de Saint-Leu n'a pas tardé à faire réagir. Poulet au thym, salade russe... en très petite quantité. Face à la colère des parents et l'indignation des Réunionnais, la mairie a tenu a réagir, dénonçant "un incident déplorable" et évoquant "l'ouverture d'une enquête en interne".

Mort de Robert Badinter : magistrats et avocats de La Réunion lui rendent hommage

Il avait 95 ans et a marqué les Français. Robert Badinter, ancien ministre de la justice et père de l'abolition de la peine de mort s'est éteint le 9 février 2024. Ce mercredi 14 février, la France lui rend hommage, y compris à La Réunion. À la Cour d'Appel de Saint-Denis, ils étaient nombreux, vêtus de leur robe d'avocat ou de magistrat, à rendre un ultime hommage à l'homme de droit, ancien garde des Sceaux.

Rentrée politique et élections européennes pour une plateforme de gauche

Les différents mouvements de la plateforme politique constituée lors des sénatoriales de 2023, ont présenté ce mercredi 14 février 2024, leurs grands axes de travail pour les prochains mois avec en ligne les élections européennes qui auront lieu le dimanche 9 juin prochain. Car "les solutions aux grands défis posés à La Réunion passent aussi par une bonne prise en compte des problématiques par l'Europe" dit en substance la plateforme.

Judo : une triple championne d’Europe à la Réunion lundi

Triple championne d’Europe des -48kg, vainqueur du récent tournoi de Paris, Shirine Boukli arrive à la Réunion lundi prochain. Après l’équipe de France masculine présente en janvier dernier, le judo réunionnais et son Dojo régional sont en train de devenir un passage incontournable de la préparation olympique des équipes de France. Car d’autres judokas de premier plan pourraient débarquer dans les semaines qui viennent.