Les quatre infos à retenir : 14 juillet, rectrice, volcan, feux d'artifice

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 10 juillet 2023 : - Saint-Denis : une Fête nationale aux couleurs de l’Hexagone et de La Réunion - À l'aube de son départ, Chantal Manès-Bonnisseau part "avec le sentiment qu'on aurait pu faire plus" - Piton de la Fournaise : le front de coulée se situe toujours à 1,8 km de la route - Sécurité publique : le préfet prolonge les mesures d’interdiction jusqu’au samedi 15 juillet

Saint-Denis : une Fête nationale aux couleurs de l’Hexagone et de La Réunion

Ce vendredi 14 juillet 2023 marque la célébration de la fête nationale. Cette année, Saint-Denis souhaite célébrer l’histoire de la France hexagonale en la mixant à celle de La Réunion et de la ville. Au Barachois, cette journée d’envergure nationale, sera cadencée par une marche militaire, des concerts et grand pique-nique "citoyen et républicain". Les festivités battront leur plein en couleurs, avec le traditionnel feu d’artifice dès 20h.

À l'aube de son départ, Chantal Manès-Bonnisseau part "avec le sentiment qu'on aurait pu faire plus"

Au revoir Madame Chantal Manès-Bonnisseau. Le 1er août 2023, l'actuelle rectrice de La Réunion quittera officiellement ses fonctions et laissera son fauteuil à la personne qui lui succèdera – mais dont on ne connaît pas encore le nom. Ce lundi 10 juillet, à quelques jours de son départ en retraite, l'heure est venue pour elle de faire le bilan de ces trois années passées à la tête de l'Académie. Un bilan émaillé par les grèves et la crise Covid, mais qui reste dans la majorité très positif, même pour les syndicats.

Piton de la Fournaise : le front de coulée se situe toujours à 1,8 km de la route

Le volcan entame son neuvième jour d'éruption ce lundi 10 juillet 2023. Plus d'une semaine après le début du spectacle, l'activité se poursuit et se concentre désormais à des altitudes supérieures à 1.300 m dans le haut des Grandes Pentes. L’écoulement de la lave s'effectue en partie en tunnel à proximité immédiate du cône volcanique qui poursuit son édification, même si des coulées restent toujours visibles. Le front de coulée quant à lui n’a pas évolué depuis le 5 juillet et se situe toujours à 1,8 km de la RN2.

Sécurité publique : le préfet prolonge les mesures d’interdiction jusqu’au samedi 15 juillet

Suites aux violences urbaines et à l’approche de la Fête nationale et afin de prévenir les risques de troubles graves à l'ordre public au cours des festivités du 14 juillet, la Première ministre a pris un décret en date du 8 juillet qui interdit jusqu'au 15 juillet inclus la vente, le port, le transport et l'utilisation d'articles pyrotechniques et artifices de divertissement sur l'ensemble du territoire national. Pour les mêmes motifs, le préfet de La Réunion, reconduit à compter de ce jour (lundi 10 juillet) 16h et jusqu’au samedi 15 juillet inclus les mesures pour garantir la sécurité des biens et des personnes.