Les quatre infos à retenir : bac, Mayotte, longboard et foire de Bras Panon

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi soir 4 mai 2023 : - Nouveau bac : 80% de la note finale déjà obtenu, le troisième trimestre a (presque) des allures de vacances - Mayotte : démantèlement d'une filière d'aide à l'immigration clandestine - Longboard : la Réunionnaise Alice Lemoigne va défendre son titre - Bras Panon : la plus grande ferme de La Réunion va ouvrir ses portes

Nouveau bac : 80% de la note finale déjà obtenu, le troisième trimestre a (presque) des allures de vacances

Épreuves de spécialités passées et résultats connus, contrôle continu… Les lycéens de terminale générale ont déjà obtenu 80% de leur note finale au baccalauréat. Il ne reste donc que l'épreuve de philosophie et le grand oral. Pourtant, et alors que l'année scolaire n'est pas encore terminée, les salles de classe commencent à se vider de leurs élèves.

Mayotte : démantèlement d'une filière d'aide à l'immigration clandestine

A Mayotte, une filière d'aide à l'immigration clandestine a été démantelé par la police au cours du week-end du samedi 29 avril et dimanche 30 avril 2023. "Les trois mis en cause fournissaient des packages complets aux ressortissants comoriens en situation irrégulière". Plus d'un millier de personnes ont ont ainsi été exploitées. Chacune d'elle a du payer 2.500 euros par bénéficiaire. "Les trois hommes ont par ailleurs escroqué 100 000 euros à un chef d'entreprise mahorais avec des faux billets de banque" indique la police. Les trafiquants d'êtres humains ont été jugés et condamnés respectivement à 12 mois de prison ferme et à une interdiction de séjourner sur le territoire de français.

Longboard : la Réunionnaise Alice Lemoigne va défendre son titre

L'équipe de France de longboard défendra son titre mondial au Salvador du 7 au 13 mai 2023. La réunionnaise Alice Lemoigne s'envole ce jeudi 4 mai pour l'Amérique centrale aux côtés de ses coéquipiers Zoé Grospiron, Edouard et Antoine Delpero. Les Bleus, favoris de cette quatrième édition, visent à minima une place sur le podium.

Bras Panon : la plus grande ferme de La Réunion va ouvrir ses portes



La 44ème édition de la foire de Bras-Panon se tiendra du 12 au 21 mai 2023. Sous le thème "Notre terre, mère nourricière", l’agriculture durable et diversifiée sera mise à l'honneur. Outre la traditionnelle ferme avec tous les animaux, de nombreuses animations, notamment des manèges et des attractions, seront présentées au public tous les jours à partir de 9h. Un plateau artistique sera proposé en soirée. Un espace 100% péï accueillera des animations culinaires pour enfants et adultes. L'entrée de la foire est gratuite pour les Panonnais.e.s. Elles sera facturé de 1 à 3 euros pour les autres publics.