Les quatre infos à retenir : handicap, grève, musique et La Marina

BONSOIR - À la une de mercredi soir 29 mai 2024 : - Appel à la générosité : une voiture pour Julicia atteinte d'un handicap moteur - Grève des pharmacies : des officines réquisitionnées pour garantir la permanence des soins - Clips supprimés de YouTube : la Sacem met en garde ceux qui voudrait s'en prendre aux artistes péi - Incendie de la Marina : un rapport pointe du doigt de nombreux manquements

Appel à la générosité : une voiture pour Julicia atteinte d'un handicap moteur

Une cagnotte Leetchi a été créée pour Julicia Malet, une jeune jeune fille de 24 ans atteinte d'un handicap moteur depuis sa naissance. Il s'agit de l'aider à acheter une voiture. Originaire de Petite-île, ses déplacements sont de plus en plus difficiles. Ces complications sont accentuées par le vieillissement et les problèmes de santé de ses parents, n'ayant plus la force de la soulever. Les sorties en famille deviennent plus rares et l'isolement social se fait ressentir pour Julicia. Vous pouvez aider la jeune fille en participant et partageant la cagnotte.

Grève des pharmacies : des officines réquisitionnées pour garantir la permanence des soins

Ce jeudi 30 mai 2024, 90% des pharmacies de l'île resteront fermées. Leurs principales inquiétudes : les pénuries de médicaments, l'inflation et un projet de loi visant à faciliter la vente en ligne. Pour les urgences, un dispositif de "garde" est mis en place et plusieurs pharmacies sont réquisitionnées, comme l'indique l'Agence régionale de santé.

Clips supprimés de YouTube : la Sacem met en garde ceux qui voudrait s'en prendre aux artistes péi

Kénaelle, Missty, Clara Roland… nombreux sont les artistes péi à avoir fait les frais d'un mystérieux pirate informatique. Leurs clips les plus connus ont été supprimés de la plateforme YouTube. Si les artistes ont annoncé avoir porté plainte, la Société des auteurs compositeurs (Sacem) de La Réunion a tenu à réagir.

Incendie de la Marina : un rapport pointe du doigt de nombreux manquements

Plus de deux ans après l'incendie de la Marine à Saint-Denis, un rapport met en lumière "une série d'anomalies dans la conception de la résidence" révèle le JIR ce mercredi 29 mai 2024. Cinq personnes, dont quatre enfants, étaient décédées lors de cet incendie, survenu le 12 décembre 2021 dans le quartier Montgaillard. "Le maître d'ouvrage, le contrôleur technique et le service urbanisme sont mis en cause" détaille le JIR.