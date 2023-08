Les quatre infos à retenir : accident mortel, logement, grippe et internet

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce vendredi soir 11 août 2023 : - Saline-les-Bains : un cycliste tué après une collision avec un camion - Logements sociaux : six communes épinglées pour non-respect des quotas - Grippe : l'épidémie se poursuit mais la tendance à la baisse se confirme - SFR : retour à la normale pour les services internet fixe et mobile

Saline-les-Bains : un cycliste tué après une collision avec un camion

Ce vendredi 11 août 2023, un accident a eu lieu entre un cycliste et un camion sur la route reliant la Saline à la commune de Trois-Bassins. Rapidement, les pompiers et forces de l'ordre sont intervenus sur place. Malgré l'intervention des secours, le cycliste est décédé. Une enquête a été ouverte. Il s'agit là du troisième cycliste décédé sur nos routes depuis le début de l'année.

Logements sociaux : six communes épinglées pour non-respect des quotas

À La Réunion – et ce n'est plus un secret pour personnes – des logements sociaux, il en manque… et pas qu'un peu. Et alors que les associations dont la Confédération nationale du logement alerte – parlant même d'un retour 30 ans en arrière, plusieurs communes n'ont vraisemblablement pas compris l'urgence. Six ont d'ailleurs écopé de pénalités pour ne pas avoir atteint le quota de 20% ou 25% de logements sociaux imposés par la loi SRU (solidarité et renouvellement urbain).

Grippe : l'épidémie se poursuit mais la tendance à la baisse se confirme

Ce vendredi 11 août, Santé publique France a dévoilé le point épidémiologique régional de la semaine 31 (31 juillet au 6 août 2023). Si la grippe court toujours, on constate une tendance à la baisse (baisse du nombre de passages aux urgences et de la part d’activité chez les médecins sentinelles avec un taux de positivité stable). D'ailleurs, selon Santé publique France, on devrait aller vers une sortie d’épidémie à confirmer dans les semaines à venir.

SFR : retour à la normale pour les services internet fixe et mobile

SFR annonce ce vndredi après-midi 11 août 2023 que "les services internet fixe et mobile de (ses) clients de La Réunion et de Mayotte sont de nouveau pleinement opérationnels depuis 14h (ce vendredi)". L'opérateur note que ce retour à la normal est est en lien avec la fin "des travaux qui étaient en cours sur le câble sous-marin LION-2 depuis le lundi 7 août 17h".